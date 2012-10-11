《香港报摘》--经济日报10月12日

标题新闻：印尼警方称万隆市一个政府大楼院内发生高压锅爆炸，袭击者中枪受重伤
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* 要闻版头条:
--中资股连日强势,恒生指数.HSI昨日升0.4%,国企指数.HSCE飙1.9%,再度跑赢大市.中央汇金增持股份为内地银行股表现转强的触发点.
* 其他:
--嘉实MSCI中国A股指数ETF(83118.HK)(3118.HK)上市前获得机构投资者认购约18亿元人民币,接近其人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度20亿元.
--根据市场研究机构Gartner的统计,联想(0992.HK)于第三季全球个人电脑出货量为1,376万台,以15.7%的市场占有率,超越惠普(HPQ.N)的15.5%,成为全球第一.
--近年苹果(AAPL.O)iPhone一直由富士康(2038.HK)母公司鸿海(2317.TW)作主要代工;投行大和预计,随着iPhone的销量上升,富士康有可能成为iPhone代工商.
--龙湖地产(0960.HK)拟发行7年期6.875厘优先票据,获超额认购30倍,发行规模由3亿美元加码至4亿美元.
--伦敦金属交易所(LME)为配合与港交所(0388.HK)合并后走入亚洲市场,正考虑增加早上公开喊价(Open Outcry)交易时段,以增加亚洲投资者的参与,抗衡与上海期货交易所之间的竞争.
--银基集团(0886.HK)大股东兼主席梁国兴昨日再次出售股份,为上市以来第4次配股,本次出售套现2.17亿港元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍;审校 杨淑祯
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筹得资金将用于2012年5月签署的110亿台币等值双档贷款的再融资，以及2014年7月签署的45.6亿台币五年期贷款的再融资。
路透东京2月27日 - 日本公债价格周一上涨，五年期公债收益率(殖利率)触及三个月低点，因对日本央行购债操作的担忧缓解，且美国总统特朗普本周稍晚讲话前市场情绪谨慎。 日本央行周一购买8,200亿日圆(73.1亿美元)剩余期限在一以上至五年的公债。 虽然这在普遍预期之内，但仍然减轻了市场压力，此前央行在上月意外跳过了一次对上述期限债券的购买操作。 日债从美债和欧债上涨中获得支持。外界猜测特朗普周二在国会的演讲可能平淡无奇，许多投资者原本预计他将阐明其“非凡”的减税计划。 “围绕日本央行的不确定性已经清除，而人们越来越认为特朗普很难很快落实大规模减税，”柏瑞投资驻东京固定收益投资主管Tadashi Matsukawa称。 指标10年期日本公债收益率(殖利率) 下跌1.0个基点至0.050%，为近一个月低位。 20年期公债收益率 下滑2.5个基点至一个月低位0.620%。 日本央行购债操作支持短期公债，五年期公债收益率