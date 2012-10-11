《香港报摘》--经济日报10月12日

* 要闻版头条:

--中资股连日强势,恒生指数.HSI昨日升0.4%,国企指数.HSCE飙1.9%,再度跑赢大市.中央汇金增持股份为内地银行股表现转强的触发点.

* 其他:

--嘉实MSCI中国A股指数ETF(83118.HK)(3118.HK)上市前获得机构投资者认购约18亿元人民币,接近其人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度20亿元.

--根据市场研究机构Gartner的统计,联想(0992.HK)于第三季全球个人电脑出货量为1,376万台,以15.7%的市场占有率,超越惠普(HPQ.N)的15.5%,成为全球第一.

--近年苹果(AAPL.O)iPhone一直由富士康(2038.HK)母公司鸿海(2317.TW)作主要代工;投行大和预计,随着iPhone的销量上升,富士康有可能成为iPhone代工商.

--龙湖地产(0960.HK)拟发行7年期6.875厘优先票据,获超额认购30倍,发行规模由3亿美元加码至4亿美元.

--伦敦金属交易所(LME)为配合与港交所(0388.HK)合并后走入亚洲市场,正考虑增加早上公开喊价(Open Outcry)交易时段,以增加亚洲投资者的参与,抗衡与上海期货交易所之间的竞争.

--银基集团(0886.HK)大股东兼主席梁国兴昨日再次出售股份,为上市以来第4次配股,本次出售套现2.17亿港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍;审校 杨淑祯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]