《香港报摘》--信报10月12日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--人民币汇率创出自1993年以来新高,可能刺激香港人民币存款反弹,不过经济师认为中国内地经济正在转弱,难以支持人民币持续地转强,估计近日的升势只是昙花一现.
* 其他:
--昨天黄昏曾传出新世界发展(0017.HK)创办人郑裕彤死讯,至晚上公司公关才否认传闻,并指郑裕彤目前仍在医院疗养中.
--巴克莱银行的报告指出,新秀丽(1910.HK)管理层预期第三季度收入会有16%增长,惟中国及印度为主的亚洲区增速放缓.
--华能国际(0902.HK)(600011.SS)全资拥有的2台200兆瓦燃机热电联产项目近日获得江苏省发改委批准,总投资约14.74亿元人民币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。