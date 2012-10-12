《香港报摘》--信报10月12日

* 头版头条:

--人民币汇率创出自1993年以来新高,可能刺激香港人民币存款反弹,不过经济师认为中国内地经济正在转弱,难以支持人民币持续地转强,估计近日的升势只是昙花一现.

* 其他:

--昨天黄昏曾传出新世界发展(0017.HK)创办人郑裕彤死讯,至晚上公司公关才否认传闻,并指郑裕彤目前仍在医院疗养中.

--巴克莱银行的报告指出,新秀丽(1910.HK)管理层预期第三季度收入会有16%增长,惟中国及印度为主的亚洲区增速放缓.

--华能国际(0902.HK)(600011.SS)全资拥有的2台200兆瓦燃机热电联产项目近日获得江苏省发改委批准,总投资约14.74亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 张喜良

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