版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 08:12 BJT

《香港重要政经日程》--10月12日-10月19日

=====================今日香港主要政经消息==========================

10月12日(周五)

-- 公布9月外汇基金海外资产.

-- 金利通(8256.HK)公布第三季度业绩.

--09:00 财资市场峰会.

--09:00 南亚矿业(0705.HK)在中国举行股东特别大会.

--09:30 山东墨龙(0568.HK)在中国举行股东特别大会.

--10:00 安徽皖通(0995.HK)在中国举行股东特别大会.

--11:00 中国贵金属(1194.HK)股东特别大会.

--12:00 互益集团(3344.HK)股东特别大会.

--12:15 宏通集团(0931.HK)股东特别大会.

--14:00 中国铝业(2600.HK)在中国举行股东特别大会.

--15:00 浙江沪杭通(0576.HK)在中国举行股东特别大会.

--15:30 延长石油国际(0346.HK)特别股东大会.

=====================近日香港主要政经消息==========================

10月15日(周一)

-- KMF金德(3816.HK)首日挂牌.

--09:00 伊泰煤炭(3948.HK)在中国举行股东特别大会.

--15:00 摩根资产管理发布投资者信心调查记者会.

10月16日(周二)

-- 中国海外宏洋(0081.HK)公布第三季度业绩.

-- 远东环球(0830.HK)公布第三季度业绩.

-- 寰亚传媒(8075.HK)公布全年业绩.

--09:00 中国石化(0386.HK)在中国举行股东特别大会.

--09:00 上海锦江国际(2006.HK)在中国举行股东特别大会.

--09:00 厦门港务(3378.HK)在中国举行股东特别大会.

--09:30 昆明机床(0300.HK)在中国举行股东特别大会.

--10:00 中国电信(0728.HK)在中国举行股东特别大会.

--10:00 海尔电器(1169.HK)特别股东大会.

--11:00 文化地标投资(0674.HK)特别股东大会.

10月17日(周三)

-- 香港特首梁振英出席立法会会议阐释其管治理念.

--15:00 中国东方实业(0009.HK)特别股东大会.

--15:00 金山软件(3888.HK)在中国举行股东特别大会.

10月18日(周四)

-- 公布7-9月失业率.

-- 新利控股(1240.HK)首日挂牌.

-- 中国建筑国际(3311.HK)公布第三季度业绩.

-- UDL控股(0620.HK)公布全年业绩.

--09:30 中信银行(0998.HK)在中国举行特别股东大会.

--10:00 亚太卫星(1135.HK)特别股东大会.

--10:00 合和基建(0737.HK)周年股东大会.

--10:00 中石化仪征化纤(1033.HK)在中国举行股东特别大会.

--10:00 浪潮国际(0596.HK)股东特别大会.

--11:00 安利时投资(0339.HK)特别股东大会.

--15:00 东星能源(0668.HK)股东特别大会.

--16:30 中国绿色(0904.HK)周年股东大会.

*10月19日(周五)

--09:30 康健国际(3886.HK)特别股东大会.

--10:00 中国制药(1093.HK)股东特别大会.

--10:00 湖南有色2626.HK在中国举行股东特别大会.

--10:00 世界华文媒体(0685.HK)特别股东大会.

--10:00 天山发展控股(2118.HK)股东特别大会.

--10:30 香港建设(0190.HK)特别股东大会.

--15:00 西伯利亚矿业(1142.HK)股东特别大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 雷美珍

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐