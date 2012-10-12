《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月12日

路透香港10月12日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7524港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周四收低18.58点,或0.14%,报13,326.39点.因苹果( AAPL.O )走低令就业数据带来的涨幅缩窄.[ID:nSB2044789] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 204.610 2.81 29247 15.862 0.65 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.340 -0.29 41182 3.206 0.20 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 54.430 0.35 207012 84.393 -0.42 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 44.460 2.25 44181 22.978 0.34 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 133.750 2.03 47699 10.369 -0.11 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 100.220 2.09 48965 7.769 -0.01 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 47.780 1.21 230468 74.082 0.86 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 59.440 0.83 17175 4.608 -0.04 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 16.900 1.75 108841 13.102 0.32 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 16.000 2.89 143659 12.404 1.67 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 29.460 -0.07 20316 5.710 0.17 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 23.770 2.02 6812 3.685 0.97 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 16.100 1.45 6153 1.248 -49.67 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.860 3.33 152580 0.288 -2.24 (完) --整理 雷美珍