《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月12日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港10月12日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7524港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周四收低18.58点,或0.14%,报13,326.39点.因苹果(AAPL.O)走低令就业数据带来的涨幅缩窄.[ID:nSB2044789] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 204.610 2.81 29247 15.862 0.65 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.340 -0.29 41182 3.206 0.20 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 54.430 0.35 207012 84.393 -0.42 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 44.460 2.25 44181 22.978 0.34 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 133.750 2.03 47699 10.369 -0.11 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 100.220 2.09 48965 7.769 -0.01 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 47.780 1.21 230468 74.082 0.86 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 59.440 0.83 17175 4.608 -0.04 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 16.900 1.75 108841 13.102 0.32 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 16.000 2.89 143659 12.404 1.67 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 29.460 -0.07 20316 5.710 0.17 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 23.770 2.02 6812 3.685 0.97 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 16.100 1.45 6153 1.248 -49.67 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.860 3.33 152580 0.288 -2.24 (完) --整理 雷美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。