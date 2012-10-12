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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 08:14 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月12日

路透香港10月12日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7524港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周四收低18.58点,或0.14%,报13,326.39点.因苹果(AAPL.O)走低令就业数据带来的涨幅缩窄.[ID:nSB2044789]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  204.610    2.81      29247            15.862       0.65
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.340   -0.29      41182             3.206       0.20
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   54.430    0.35     207012            84.393      -0.42
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   44.460    2.25      44181            22.978       0.34
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  133.750    2.03      47699            10.369      -0.11
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  100.220    2.09      48965             7.769      -0.01
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   47.780    1.21     230468            74.082       0.86
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   59.440    0.83      17175             4.608      -0.04
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.900    1.75     108841            13.102       0.32
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   16.000    2.89     143659            12.404       1.67
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   29.460   -0.07      20316             5.710       0.17
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   23.770    2.02       6812             3.685       0.97
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   16.100    1.45       6153             1.248     -49.67
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.860    3.33     152580             0.288      -2.24 (完)

  --整理 雷美珍

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