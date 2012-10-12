〔香港个股〕长实向联交所申请以商业信托形式分拆旗下酒店套房业务上市

路透香港10月12日电---由亚洲首富李嘉诚控制的香港地产发展商--长江实业(0001.HK)称,已向联交所申请,以商业信托形式分拆旗下酒店套房业务上市.

长实周四晚间的公告称,Horizon Hospitality Investment及Horizon Hospitality(Holdings)(简称Horizon)已申请发行合订股份于主板上市,所得资金将用于收购长实及和黄0013.HK持有的酒店套房业务.

于上市后,长实及和黄合共保留Horizon之少数权益预期少于30%.

"建议交易将使本集团得以释放资金用于业务营运及新投资机遇,并可变现该等酒店之价值."公告称,Horizon将为一项固定单一投资信托,拟于2012-14年度将除税后盈利分派100%,并于其后年度分派90%。

是次分拆上市的资产为于香港四间酒店--海澄轩、海湾轩、海韵轩以及雍澄轩,总出租面积约3,320,000平方尺,共有4,833间套房.

长实并授予Horizon优先购买权,五年内可以向长实购买"Horizon"品牌下管理位于香港及中国之任何酒店、汽车旅店、酒店套房、酒店或酒店相关资产.

近年长实先后以信托形式分拆不同业务上市,包括置富产业信托(0778.HK)、汇贤产业信托(87001.HK)及和记港口信托(HPHT.SI).其间接持股的Dynasty REIT稍早在新加坡进行人民币计价的IPO,募集资金可达54.1亿元.

长实周四收报113.7港元,过去一个月累计涨逾5%.(完)

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