〔香港个股〕长实向联交所申请以商业信托形式分拆旗下酒店套房业务上市

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港10月12日电---由亚洲首富李嘉诚控制的香港地产发展商--长江实业(0001.HK)称,已向联交所申请,以商业信托形式分拆旗下酒店套房业务上市.
长实周四晚间的公告称,Horizon Hospitality Investment及Horizon Hospitality(Holdings)(简称Horizon)已申请发行合订股份于主板上市,所得资金将用于收购长实及和黄0013.HK持有的酒店套房业务.
于上市后,长实及和黄合共保留Horizon之少数权益预期少于30%.
"建议交易将使本集团得以释放资金用于业务营运及新投资机遇,并可变现该等酒店之价值."公告称,Horizon将为一项固定单一投资信托,拟于2012-14年度将除税后盈利分派100%,并于其后年度分派90%。
是次分拆上市的资产为于香港四间酒店--海澄轩、海湾轩、海韵轩以及雍澄轩,总出租面积约3,320,000平方尺,共有4,833间套房.
长实并授予Horizon优先购买权,五年内可以向长实购买"Horizon"品牌下管理位于香港及中国之任何酒店、汽车旅店、酒店套房、酒店或酒店相关资产.
近年长实先后以信托形式分拆不同业务上市,包括置富产业信托(0778.HK)、汇贤产业信托(87001.HK)及和记港口信托(HPHT.SI).其间接持股的Dynasty REIT稍早在新加坡进行人民币计价的IPO,募集资金可达54.1亿元.
长实周四收报113.7港元,过去一个月累计涨逾5%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。