《香港报摘》--其他报纸重要消息10月12日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 明报:
--天能动力(0819.HK)在浙江长兴县建设废旧电池回收工厂,提炼的再生铅将首先用作生产电池的原料,扩展后将考虑再生铅销售.管理层预期项目约在2-3年内可以回本.
--碧桂园(2007.HK)于国庆黄金周期间的销售金额为42.3亿元人民币,比9月的合约销售高出12%.
* 星岛日报:
--新鸿基地产(0016.HK)高层涉嫌贪污案今天下午第二度在东区裁判法院聆讯.据悉,控方在辩方不反对下,申请将案延至明年1月11日,以待廉署继续向海外蒐证(收集证据),以及等候律政司指示.
--中国房地产龙头--万科(000002.SZ)斥6.5亿元人民币,拿下广东佛山南海区桂城街道地块,打造金融中心.
* 苹果日报:
--周大福(1929.HK)向券商透露,黄金周期间整体生意额按年下跌20%.
--联交所权益披露显示,东亚银行(0023.HK)主席兼行政总裁李国宝近日共三度在场内增持东亚权益,其持股从3.09%升至3.1%.
* 东方日报:
--招商证券(香港)首席执行官温兆华表示,该公司投行部门逆市扩张,透过发展较快的投行业务带动经纪业务收入,预期明年盈利将会倍增.
* 文汇报:
--莱坊董事及大中华研究部主管林浩文称,预料香港核心零售区的零售物业租金在今年上升10-15%.
--中原研究部高级联席董事黄良昇表示,9月登记私人住宅楼花按揭778宗,按月增加306宗,升幅达64.8%.
* 大公报:
--裕元工业(0551.HK)9月综合经营收益净额为5.73亿美元,而截止9月底止九个月综合累计经营收益净额约53.9亿美元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 雷美珍/张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。