《香港报摘》--其他报纸重要消息10月12日

* 明报:

--天能动力(0819.HK)在浙江长兴县建设废旧电池回收工厂,提炼的再生铅将首先用作生产电池的原料,扩展后将考虑再生铅销售.管理层预期项目约在2-3年内可以回本.

--碧桂园(2007.HK)于国庆黄金周期间的销售金额为42.3亿元人民币,比9月的合约销售高出12%.

* 星岛日报:

--新鸿基地产(0016.HK)高层涉嫌贪污案今天下午第二度在东区裁判法院聆讯.据悉,控方在辩方不反对下,申请将案延至明年1月11日,以待廉署继续向海外蒐证(收集证据),以及等候律政司指示.

--中国房地产龙头--万科(000002.SZ)斥6.5亿元人民币,拿下广东佛山南海区桂城街道地块,打造金融中心.

* 苹果日报:

--周大福(1929.HK)向券商透露,黄金周期间整体生意额按年下跌20%.

--联交所权益披露显示,东亚银行(0023.HK)主席兼行政总裁李国宝近日共三度在场内增持东亚权益,其持股从3.09%升至3.1%.

* 东方日报:

--招商证券(香港)首席执行官温兆华表示,该公司投行部门逆市扩张,透过发展较快的投行业务带动经纪业务收入,预期明年盈利将会倍增.

* 文汇报:

--莱坊董事及大中华研究部主管林浩文称,预料香港核心零售区的零售物业租金在今年上升10-15%.

--中原研究部高级联席董事黄良昇表示,9月登记私人住宅楼花按揭778宗,按月增加306宗,升幅达64.8%.

* 大公报:

--裕元工业(0551.HK)9月综合经营收益净额为5.73亿美元,而截止9月底止九个月综合累计经营收益净额约53.9亿美元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 雷美珍/张喜良

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]