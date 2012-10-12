〔港报财经评论〕中美股市强弱势逆转?--经济日报10月12日

中美股市强弱势逆转?/ 林瑞芬

H股跑赢A股炒味浓.相对论,本周以来,美股一路向下,A股则升后横行,国指抽升.或许有疑问,是否已到中、美股市强弱势逆转时?尝试整合资料分析,得结论.首先比较H股及A股的升势,周一至周四分别升0.77%及2.67%.H股的升势强于A股启示了甚么?揣测虽然有汇金、央企增持、铁路基建投资提速、十八大即将召开Stand-up维稳股市,外资也不是强劲看好长线拥抱A股时,A股也有自身的问题未解决,如发新股滥.外资炒作为主,每每只争朝夕的反弹浪,自必然首选H股,资金易出易入,炒几日不对路又可以闪得快.资金以此出发短线炒作为主,就谈不上长期转势,中期转势要建基在全球经济的复苏,企业盈利的改善,但现阶段还是朦胧.全球经济处于二次衰退边缘,巴西及南韩再加入放松银根阵营,前者将基准贷款利率下调0.25厘至7.25厘新低;后者将基准利率减0.25厘降至2.75厘.

市场资金换马炒启示.其二,观察港股,其实市场资金炒来炒去都系相似的股,升市500多亿元,香地产股套利回吐就转流些到中资股,只是炒来炒去的资金换马法居多.今年第一、二及三季,恒指分别升11.5%、跌5.4%及升7.2%.国指则分别升7.1%、跌10%及升2.7%,国指往往跌多升少,可以追落后解释了近日其技术走势显着突破阻力上扬.惟股民当理解股势落后总有问题,国企就是企业利润问题,一日未显改善就难谈转势.

其三,因季报开锣,部分企业的业绩弱所累,美股今周出现遇阻力见顶,美国本土市场更有喊话是熊市开始.是否如此,不能太早落判断,一来技术上虽然有所转弱,但未属明显见顶形势,有回都似乎是小双顶势回吐,暂不足威胁中期强势,道指下穿13400支持轨回试约13100;标普500指数若跌穿1430反覆下试约1400;二来,判势美股最紧要睇苹果,近日因产品质素问题拖累发售量,股价由700美元回落近625元,还未有失守上升轨,走势未明确显示破坏一浪高于一浪走势,还是强势论.国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德昨于记招表示,欧洲应给予希腊及西班牙等陷于危机的国家更多时间削减预算赤字.她又指,IMF的角色是”灵活的”,可在不贡献自有资金的情况下介入援助行动.加上德国总理之前飞往希腊安抚,夹口风,有意先助希腊.(012)

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汇金再次增持,内银推高国指/ 余少文

虽然中国股市下跌,但中央汇金第二波增持四大行消息,令内银股带动国企指数五个多月来,首次升越牛熊分界及收于这之上,只要再升破10,400点至10,500点区间,可挑战11,000点至11,200点区域.未来一年盼续增持.内银股起动,早前已指,中央汇金在第三季增持工商银行(1398.HK)和中国银行(3988.HK)后,由去年10月10日的一年增持期结束,仍未有继续增持的消息,言犹在耳,前晚便公布周三在市场买入工行、农业银行(1288.HK)、中行和建设银行(0939.HK)等四行股票,并会继续进行相关市场操作.但消息对A股并没有带来支持,反而成为H股向上突破的动力.

比对汇金去年10月10日增持四大行股份后,四大行当晚已公布增持股数资料,但今次执笔时仍没有透露相关细节,不排除周三吸纳股数少,又或吸纳行动仍在进行.至于过去指出,不少央企明确表态会增持上市公司股份,其中中煤能源(1898.HK)在10月10日买入252万股A股和70万股H股,并表示未来一年会继续增持.希望汇金及央企经过过去一年的增持行动后,未来一年的第二波增持,可以支持国指上扬.内银PE有吸引力.其实,内银股很平,只是内银股仍要面对不少问题,如净息差收窄、坏帐上升、降低派息率等,故建议候低吸.而内银股经过连日回升后,九行今年预测PE仍不超过7倍,最低是中信银行(0998.HK)和民生银行(1988.HK)的4.5倍和4.6倍:但今年预测息率平均约5.2厘,最高是中行的6.3厘,若再计入10%股息税,以股息来看,内银股升至现水平,吸引力确实打了小小折扣,但以PE来看则有吸引力,故维持低吸策略.

当然,内银股好,国指会好,尤其国指重越1万点后,今年预测PE只有8.5倍,是环球主要指数中唯一低于10倍的指数,反映国指的吸引力,只因中国经济下滑,投资者采观望,兼且外资要沽货套现,才令国指过去一段时间表现差于其他主要指数.惟有报道指外资近期积极吸纳蓝筹股,相信中资股受惠外,中国A股也会受惠,因为人民币近期持续强势,汇价昨日创汇改后新高,1美元兑人民币曾见6.2761元,收报6.2770元,亦是首次升穿6.2800的整数关口.金融机构外汇占款虽下跌,但人民银行外汇资产却上升,反映资金透过其他途径流入中国,故人民币汇价创新高并不出奇,但会限制央行降准的空间.另一角度来看,资金流入中国,有望刺激A股向上,成为国指继续反弹的另一助力.(010)