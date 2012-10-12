〔港报财经评论〕托出来的股市--信报10月12日

托出来的股市/ 习广思

标普把西班牙评级降至BBB-级别,属投资级别的最低级,差一级便是垃圾级别,但欧洲股市未出现波动.降级决定对市场毫无影响,是投资者漠视风险,或是评级机构动作太慢?西班牙债息早已反映垃圾级水平,没有一个债市买家在乎评级机构的降级决定.投资者非但漠视欧猪风险,反而真金白银地提供入市讯号.“债王”格罗斯话,投资者应该跟着央行买债,当欧央行宣布入市买西班牙、意大利债券时,大家应该早于央行前入市买货.他言行一致,9月份”总回报基金”再减持美债,增持非美元发达国家债券,正如他早两星期对媒体表示,最近几星期已购入西班牙、意大利债券.

资金狂追内银股,工行(1398.HK)、交行(3328.HK)重上250天线,但正如所有残股炒落后一样,谈盈利前景似乎多余,有成交有反弹,跟得就好跟.落后股份逐只炒,蹚蹚都是浑水,只视乎阁下愿不愿意赶一蹚.残股急升有支持.昨日高速传动(0658.HK)大成交急升6.4%,李宁(2331.HK)及安踏(2020.HK)续升6%及5.4%,谈基本因素都不合时宜,但资金配合主题,水到渠成;再留意早两日提及的落后基金股,例如旭光(0067.HK)、东岳(0189.HK)在上升过后,亦未见有在大成交下回吐,追逐游戏未完.而事实上,类似基金爱股由年初至今跌幅惊人,每次反弹幅度都十分可观,但说明是浑水一蹚,有利可图时,宜及早抽身而去.昨日大和发表报告,分析员”相信”富士康(2038.HK)很快就能获得iPhone订单,在2012年底及2013年年初开始生产iPhone(现时由母公司鸿海生产),将有助其营业额增加30%.昨日富士康股价急升16.9%,鸿海股价下跌1.75%.事实上,分析员”预料”及”相信”的事情未发生,大家再次为iPhone亢奋.

近日汇金入市再制造托市现象,甚至国企大股东频频出手增持,亦有传国资委”鼓励”央企在二级市场回购股票.2011年10月汇金亦曾入市托四大内银,反弹昙花一现.更大的问题是,这种中国式托市方法,其实是走回头路.市场不要的内银股票,汇金作为大股东,通通收回来,股权只会更为集中.但是,托出来的市,是否托得稳?分析员对内银第三季业绩并不感到乐观,中央托市效应带来的反弹,又能维持多久?(B04)

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美元形势岌岌可危/ 苏子

有报道指旧金山联储银行行长John Williams认为,联储局的决策者应考虑目前的超低利率政策,应以失业率下降至7%以下才应作出调整,而大前提是通胀率要保持在2.5%水平以下.换言之,联储局是否结束目前的低利率环境,最重要的还是要看通胀率;若通胀率明显升至2.5%以上,相信失业率即使仍在8%附近,联储局仍要面对是否结束超低利率政策的痛苦决定.目前美国的经济情况有点像日本,在推出QE政策后却未能刺激通胀大幅回升,故相信美国通胀在可见的将来应可继续保持在2.5%以下.

至于美国的失业率能否回落至7%以下,对此信心便不大了,故相信目前的超低利率环境应可持续一段较长时间,而这将对美元未来的走势或构成较大的下调压力,并有利一众高风险资产价格的表现.在目前欧债危机仍处于没完没了的大环境下,即使昨晨标普突然把西班牙的评级由BBB下调至BBB-,但欧罗兑美元竟然仍可稳守在200天SMA的1.282支持以上,昨天亚洲市仅低见1.2224水平便已止跌回落,昨天伦敦入市后更重返1.29关口之上,曾高见1.292水平,较昨天亚洲市低位大幅上升近100点子.欧罗兑美元在坏消息下却应跌不跌,只是反映美元的表现较欧罗差劲而已.

若稍后欧罗汇价可以扭转本周初开始的疲弱表现,兑美元及兑澳元可以分别回升至1.30及1.265关口以上的话,相信在欧罗汇价重拾升势下,美元将无可避免饱受较为严峻的抛售压力,预料美汇指数可以顺利跌破上周五所造的79.10低位,并考验20天保历加通道的78.87底部支持.昨天亚洲市黄金兑美元曾一度低见1757.90美元,但未见跌破前天的1756.70美元低位.留意此低位十分接近20天保历加通道的1754.20美元底部支持.由于黄金兑美元未能在昨天欧洲入市后进一步破关而下,更已突破上日的1767.50美元高位,并曾略破20天SMA的1770.50美元阻力,因此如昨晚黄金兑美元可以高收,技术上看最近两天所造的低位将有望成为短期重要底部,配合过去三个交易日亦已呈现一组有利后市的早晨之星形态来看,预料黄金将有力挑战1800美元心理关口.(B08)