〔香港个股〕李宁称CFO锺奕祺辞任,下月起生效

路透香港10月12日电---中国主要运动品牌--李宁(2331.HK)周五宣布,公司执行董事兼首席财务官锺奕祺因有其他事业发展追求,已提出辞任,由11月1日起生效.

同时,李宁表示公司秘书李红亦已辞职,于本月15日起生效.公司并已委任严慧燕为新的公司秘书.

李宁于声明中表示,锺奕祺和李红将会担任公司的顾问.此外,公司现正与与新首席财务官的适当人选进行磋商,于过渡期间,一名具有逾20年营运经验的顾问将协助公司的财务职能.

锺奕祺于2009年2月加入李宁,此前为戴尔(中国)有限公司的高级财务总监.

受到库存高企,加上经济不明朗加深了零售商脱困的难度,李宁上半年的净利大减85%,至4,430万元人民币,公司并预警全年业绩将亏损,将为上市以来首见.[ID:nSH0113613]

李宁周四收报4.67港元,过去一个月涨11.7%.(完)

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