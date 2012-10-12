〔香港个股〕李宁称CFO锺奕祺辞任,下月起生效

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港10月12日电---中国主要运动品牌--李宁(2331.HK)周五宣布,公司执行董事兼首席财务官锺奕祺因有其他事业发展追求,已提出辞任,由11月1日起生效.
同时,李宁表示公司秘书李红亦已辞职,于本月15日起生效.公司并已委任严慧燕为新的公司秘书.
李宁于声明中表示,锺奕祺和李红将会担任公司的顾问.此外,公司现正与与新首席财务官的适当人选进行磋商,于过渡期间,一名具有逾20年营运经验的顾问将协助公司的财务职能.
锺奕祺于2009年2月加入李宁,此前为戴尔(中国)有限公司的高级财务总监.
受到库存高企,加上经济不明朗加深了零售商脱困的难度,李宁上半年的净利大减85%,至4,430万元人民币,公司并预警全年业绩将亏损,将为上市以来首见.[ID:nSH0113613]
李宁周四收报4.67港元,过去一个月涨11.7%.(完)
浏览李宁其他新闻,请点选[2331.HK-CMN]
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。