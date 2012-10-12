〔港报社评〕有高行健,现在还有莫言--星岛日报10月12日

中国作家莫言获得本届诺贝尔文学奖.不少中国人,对于没有主流作家跻身诺贝尔奖殿堂,有一种难解的情意结.有的忿忿不平,认为诺奖评判诸公偏见,缺乏识别泰山的慧眼;有的认为,这反映中国缺乏胸襟视野和文学表现能够令普世折服的作家.莫言今次得奖,是替不少其他人圆诺奖梦.

高行健当年获奖,内地官方低调处理,原因是他的作品在国内向来没有获广泛推崇,部分更曾被禁,他又自我流放法国,成为法籍华人,他的获奖,不能标志国内社会主流获得诺奖象征的西方社会价值观推崇.

莫言已经享负盛名多年,他的作品,在内地、台湾和香港都得过崇高的严肃文学奖项,并且在德法日等国得奖.有人说,这位在内地社会主流获得广泛接受的作家,得到诺奖评判垂青,显示中国当代文化超越国界的感染力.

文学口味随人而异,故此莫言得奖,不可能众口一致毫无异议.不止文学上,政治上也有争议,自由主义艺术家艾未未等,就觉得莫言身为中国作家协会副主席,“与官方沆瀣一气”,反对他获奖,成为另类政治排挤.

莫言自己倒不孜孜求奖,2年前他曾说过:“老是对诺贝尔文学奖念念不忘,只是自寻烦恼.”莫言不需要为了求奖而迎合所谓的“西方口味”,他的作品融入了魔幻写实的西方手法,但是背景和内容都是能够引起中国读者共鸣的.实际上,如果仅以获奖为最终目标来创作,这个作家本身的胸襟情怀就狭隘得难登诺奖之堂,莫言有更高层次的追求,正正成为他获奖的基本条件.(A06)