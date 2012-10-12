〔港报社评〕莫言获诺贝尔文学奖的多重意义--文汇报10月12日

中国作家莫言获得2012年度诺贝尔文学奖,可以说是中国当代文学凭借自己的艺术水准和文化内涵获得世界承认的一个重要标志.莫言的创作,几乎与中国改革开放30多年来的历史同步.莫言获奖,不仅是国际社会对中国当代文化艺术的肯定,而且是对中国改革开放30多年来社会进步的肯定.

莫言获奖当之无愧,实至名归.他的作品既有对传统文化的继承,也有对外国文化的借鉴,既体现出民间特色,也有鲜明的现代性.莫言“民间创作”深厚的地域和民间渊源,加上运用大量的现代主义文学技巧,使他的作品恣肆汪洋,元气充沛,想像力惊人.他对中国的历史与现实的强烈关怀和深刻挖掘,是他独有的成就,也说明越是民族的东西,越是世界的.

莫言的小说深受福克纳和马尔克斯的影响,充满了象征和寓意.这在某种程度上反映在改革开放过程中,中国作家接纳了西方作家的创作方法.但更重要的是,中西文学的碰撞,促使莫言“将民间故事、历史和当代时事以魔幻写实手法冶于一炉”,促使他写出富有张力、情感饱满的农村“民间深层经验”,达到了极高的艺术境界.

综观历来的诺奖评选还有政治因素.改革开放以来,随着中国综合国力提升,越来越被西方社会重视.莫言的作品被译成20多种外文、100多种版本,在许多国家和地区发行,正反映了国际社会对伴随中国改革开放30多年来一齐发展的中国文学的重视,相信当代中国文学艺术必将随着中国的和平崛起迎来更加美好的明天,为人类文明的进步、精神财富的积累做出应有的贡献.(A06)