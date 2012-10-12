〔港报社评〕英基学校应自负盈亏,政府资助应逐步撤销--明报10月12日

英基校方透露与政府的磋商有转机,校方对冻结了12年的每年2.8亿元资助额能够增加至4亿元,取态乐观,并期望明年8月底前定案.由于此乃英基片面之词,外界不知道具体情,无从判断.不过,12年来,英基相对于其他学校的特权地位和独特优势,并无任何改变,因此,政府就延续英基的资助,应该三思,除非有使人信服的理由,否则,英基改为自负盈亏的私校,才是它的合理出路.

英基接受政府资助,而又独立于香港学制以外,恍似香港教育制度的“租界”,不仅拥有“治外法权”,政府还以公帑维系这个治外法权,可谓十分荒诞.去年,政府认为“英基是历史遗留下来的问题”,提出在不影响英基的教学质素下,逐步过渡至自负盈亏.英基的畸形存在等于享有特权,有必要改变,上一届政府提出要英基自负盈亏的目标,以彻底解决这个问题,是正确的方向.

政府应该采取措施,逐步使英基转型为自负盈亏的私校.具体做法是政府向已入读英基的学生保证,继续资助他们直至中学毕业,并订定“钱跟学生走”的原则,就算学生转读其他学校,资助仍然持续.这样做,可以顾及历史与现实,纾解英基家长的反对情绪,而继续资助现有学生,意味着英基有13年过渡期适应转变;另外,英基若对自诩的“优质超群”教育质素有信心,就毋须担心过渡期内学生会流失.至于资助英基的公帑,日后可用作新移民、少数族裔的教育开支,协助他们更好地融入社会.(A04)