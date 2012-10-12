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货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 09:35 BJT

〔香港股市〕恒指开高,周线有望上升

路透香港10月12日电---香港股市周五开盘走高,本周有望录得涨幅;对中国将祭出更多举措来支持国内股市的期望,吸引投资者重返股市.

恒生指数.HSI开盘涨0.3%,报21,051.1点.恒生国企指数.HSCE上扬0.4%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

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