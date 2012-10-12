〔香港热股〕富士康早盘初段劲扬逾10%,券商估计公司有望代工苹果iPhone

路透香港10月12日电---全球最大手机代工生产商--富士康国际(2038.HK)周五早盘初段股价最多劲扬逾10%,因市场估计公司有望成为苹果(AAPL.O)iPhone代工商.

香港时间10:01,富士康国际升幅收窄至7.24%报3.26港元,盘中最高曾升逾一成,至3.35港元.大盘恒生指数.HSI涨0.79%.

富士康国际为全球多个主要手机品牌的原件制造(OEM)生产商,但全球最受欢迎的手机品牌苹果却非其客户.但这情况或有望改变,券商大和证券日前发表报告称,富士康有望于今年首稍后或明年初,取得iPhone的代工订单.大和估计,假如富士康明年能生产700万部iPhone的话(占公司总产量约4%),将会令其当年的营收增加逾三成.

富士康国际表示,将于今天稍后发出声明,但就拒绝透露声明的内容.(完)