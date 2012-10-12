〔香港热股〕富士康早盘初段劲扬逾10%,券商估计公司有望代工苹果iPhone

欧元债市：公债收益率上扬，因欧元区通胀四年来首次触及2%
路透伦敦3月2日 - 德国指标10年期公债收益率周四升至逾一周最高水准，此前欧元区公布2月通胀四年来首次触及2%，超过欧洲央行设定的通胀目标。
路透香港10月12日电---全球最大手机代工生产商--富士康国际(2038.HK)周五早盘初段股价最多劲扬逾10%,因市场估计公司有望成为苹果(AAPL.O)iPhone代工商.
香港时间10:01,富士康国际升幅收窄至7.24%报3.26港元,盘中最高曾升逾一成,至3.35港元.大盘恒生指数.HSI涨0.79%.
富士康国际为全球多个主要手机品牌的原件制造(OEM)生产商,但全球最受欢迎的手机品牌苹果却非其客户.但这情况或有望改变,券商大和证券日前发表报告称,富士康有望于今年首稍后或明年初,取得iPhone的代工订单.大和估计,假如富士康明年能生产700万部iPhone的话(占公司总产量约4%),将会令其当年的营收增加逾三成.
富士康国际表示,将于今天稍后发出声明,但就拒绝透露声明的内容.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
路透伦敦3月2日 - 德国指标10年期公债收益率周四升至逾一周最高水准，此前欧元区公布2月通胀四年来首次触及2%，超过欧洲央行设定的通胀目标。
路透伦敦3月2日 - 英镑兑美元周四跌至六周低位，对美国3月升息的预期提振美元，与此同时，经济数据描绘出的英国经济图景好坏参半。
路透3月2日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 306.0 13 - - * 4月 295.5 51 295.6 4 * 5月 288.5 86 290.0 9 * 6月 283.0 338 283.5 44 * 7月 276.9 1517 277.9 367 * 8月 274.7 5239 274.6 765 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G