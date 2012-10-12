〔香港热股〕富士康早盘一度劲扬逾10%,市场憧憬公司代工苹果iPhone(更新版)

(新增公司声明和背景,更新股价)

* 富士康国际早盘最多涨逾10%

* 有券商估计公司有望获iPhone代工订单

* 公司发声明指没有任何须予披露的影响股价资料

路透香港10月12日电---全球最大手机代工生产商--富士康国际(2038.HK)周五早盘股价最多劲扬逾10%至四个月高位,因市场估计其有望成为苹果(AAPL.O)iPhone代工商.公司其后发出声明指,不知悉股价上升原因和任何根据上市规则而须披露的影响股价敏感资料.

香港时间10:52,富士康国际升幅收窄至5.59%报3.21港元,盘中最高曾升逾一成,至3.35港元.大盘恒生指数.HSI涨0.68%.过去两天,该股累计涨逾两成.

富士康国际为全球多个主要手机品牌,包括诺基亚NOK1V.HE、摩托罗拉、索尼(Sony)(6758.T)、华为[HWT.UL]、中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)的原件制造(OEM)生产商,但全球最受欢迎的手机品牌苹果却非其客户.

不过,这情况或有望改变.券商大和证券日前发表报告称,富士康有望于今年首稍后或明年初,取得iPhone的代工订单.大和估计,假如富士康明年能生产700万部iPhone的话(占公司总产量约4%),将会令其当年的营收增加逾三成.

德银则认为,作为苹果的主要代工商,富士康国际母公司--台湾鸿海(2317.TW)目前生产iPhone 5的产能利用率尚未饱和,故不大可能在现阶段将这块业务分包予富士康国际.(完)