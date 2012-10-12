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货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 17:06 BJT

〔中港个股〕农行称汇金公司截至10月9日于市场共增持其4.211亿股A股

路透香港10月12日电---中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)周五称,其股东中央汇金投资有限责任公司于截至10月9日在市场增持共约4.211亿股A股,占该行总股本的0.13%.

农行的声明称,截至10月9日,汇金公司于去年10月10日宣布的12个月增持计划已实施完毕.增持期间,汇金公司累计增持A股股份4.211亿股.增持完成后,汇金公司共持有农行A股股份130,421,087,402股,约占本行总股本的40.16%.(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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