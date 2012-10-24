〔港股业绩〕中国海外发展首三季经营溢利按年升10%,房价相对平稳

路透香港10月24日电---中国龙头房地产商--中国海外发展(0688.HK)周三宣布,今年首三季的经营溢利按年增长10%;内地地产项目的毛利率仍维持在40%以上水平,因三季度房价相对平稳.

截至9月底止九个月,中国海外的经营溢利为183.8亿港元;第三季的经营溢利则为61.5亿港元,按年升6%.

中国海外持股近38%的中国海外宏洋(0081.HK),稍早公布第三季及今年首三季的经营溢利分别为8.08亿港元及33.35亿港元.[ID:nSH0117487]

今年首三季,中国海外的房地产销售额达919亿港元,该公司于8月份时上调全年销售目标,由原来的800亿港元升至1,000亿港元.(完)

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