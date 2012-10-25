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货币新闻 | 2012年 10月 25日 星期四 17:02 BJT

更正:〔香港数据〕9月出口增速高达15.2%,受益低基数和内地美国市场好转

(更正:内文表格中9月转口同比增速"15.2%"有误,应为"15.3%";7-9月进口按季增幅"3.7%"亦有误,应为"4.2%".)

路透香港10月25日电---香港政府统计处周四公布,9月整体出口和进口货值按年分别录得15.2%和14.9%的升幅,主要是由于去年同期的比较基数明显偏低,同时部分亦由于一些主要市场,例如内地和美国的表现有所改善.

政府发言人表示,虽然内地和美国较近期的经济数据显示这些主要市场的活动略为加快,但由于欧债危机持续和美国财政悬崖逼近,全球经济环境仍有明显的下行风险.

与上年同期比较(%):

总出口 转口 进口

(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动)

2012年9月 +15.2 +15.3 +14.9

8月 +0.6 +0.7 +0.9

7月 -3.5 -3.5 -1.8

6月 -4.8 -4.7 -2.9

5月 +5.2 +5.6 +4.6

4月 +5.6 +6.3 +5.0

3月 -6.8 -6.4 -4.7

2月 +14.0 +14.4 +20.8

1月 -8.6 -7.9 -10.5

2011年12月 +7.4 +8.3 +8.1

11月 +2 +2.5 +8.8

10月 +11.5 +12.0 +10.9

9月 -3.0 -2.7 +2.3

经季节性调整与上三个月比较(%):

总出口 转口 进口

(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)

12年7-9月 +2.5 +2.5 +4.2

6-8月 -1.5 -1.5 +1.5

5-7月 -3.7 -3.8 -1.4

4-6月 -3.7 -3.8 -1.5

3-5月 -4.0 -4.1 -3.5

2-4月 +3.8 +3.7 +1.7

1-3月 +3.3 +3.4 +1.1

11年12月-12年2月 +7.2 +7.3 +4.1

11年11-12年1月 +0.8 +1.0 -0.3

11年10-12月 +0.1 +0.1 -0.7

9-11月 -6.1 -6.0 -4.8

8-10月 +5.0 +5.4 +9.2

7-9月 +0.9 +1.2 +1.1 (完)

浏览香港经济相关信息,请点选[HK-ECI-MCE-CMN]

浏览有关发布于香港政府网站的公告,请点选:(here)

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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