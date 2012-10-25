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货币新闻 | 2012年 10月 25日 星期四 16:47 BJT

〔中港股业绩〕中国银行第三季度净利按年升17%,高于市场预期

路透香港10月25日电---按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周四公布,今年第三季度净利同比增长17%,高于市场预期.

中行的公告显示,2012年7-9月净利为347.62亿元人民币,去年同期经重述净利为298.12亿元.根据汤森路透综合12名分析师预测,三季度净利为327.29亿元.

今年1-9月的前三季度净利则按年上升10.4%,至1,063.63亿元;净利息收入升13.2%至1,894.44亿元.净息差为2.12%,比6月末提高0.02个百分点.

中行表示,于9月末的不良贷款率为0.93%,资本充足率13.16%,核心资本充足率10.38%.

业绩公布前,中行H股收升0.96%,报3.15港元;其A股跌0.36%,报2.74元人民币.(完)

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--记者 雷美珍/苏骏霖; 审校 杨淑祯

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