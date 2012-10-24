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货币新闻 | 2012年 10月 24日 星期三 16:42 BJT

〔香港个股〕中海油第三季油气净产量按年升8.5%,料全年产量超出目标

路透香港10月24日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周三公布,今年第三季度的油气净产量按年增长8.5%,并预期今年全年产量将超出目标.

中海油在联交所一份声明中称,7-9月第三季度净产量为87.8百万桶油当量,去年同期为80.9百万桶油当量;预期今年净产量有望超出年度产量目标,达到335-345百万桶油当量.

该公司三季度平均实现油价同比降6.5%至104.74美元/桶,实现气价则升12.5%至5.83美元/千立方英尺;油气销售收入按年上升4.7%,至484.4亿元人民币.

中海油今日收跌1.72%,报16.04港元.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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