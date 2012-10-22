《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月22日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港10月22日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7499港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI上周五收低205.43点或1.52%,报13,343.51点.此前通用电气(GE.N)和麦当劳(MCD.N)等 经济寒暑表企业发布的业绩延续之前多家企业财报令人失望的表现. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 206.900 0.30 17021 16.035 -1.27 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.410 -2.06 47053 3.537 -2.02 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 54.090 -1.12 173896 83.838 -0.84 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 43.670 -0.61 51576 22.563 -1.04 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 140.720 -0.35 46253 10.906 -1.57 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 105.360 0.05 20336 8.165 -1.39 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 49.100 -0.87 262810 76.104 -0.58 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 62.390 -0.92 16163 4.835 -0.92 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 17.180 -0.75 86739 13.314 -1.38 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 16.050 -4.69 125586 12.439 -2.06 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 29.970 1.94 29410 5.807 -0.74 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 23.350 -2.42 19907 3.619 -3.23 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 16.990 -0.06 3334 1.317 -51.05 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.960 3.16 55850 0.304 -2.00 (完) --整理 李珊珊
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。