《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月22日

路透香港10月22日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7499港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI上周五收低205.43点或1.52%,报13,343.51点.此前通用电气( GE.N )和麦当劳( MCD.N )等 经济寒暑表企业发布的业绩延续之前多家企业财报令人失望的表现. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 206.900 0.30 17021 16.035 -1.27 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 11.410 -2.06 47053 3.537 -2.02 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 54.090 -1.12 173896 83.838 -0.84 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 43.670 -0.61 51576 22.563 -1.04 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 140.720 -0.35 46253 10.906 -1.57 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 105.360 0.05 20336 8.165 -1.39 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 49.100 -0.87 262810 76.104 -0.58 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 62.390 -0.92 16163 4.835 -0.92 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 17.180 -0.75 86739 13.314 -1.38 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 16.050 -4.69 125586 12.439 -2.06 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 29.970 1.94 29410 5.807 -0.74 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 23.350 -2.42 19907 3.619 -3.23 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 16.990 -0.06 3334 1.317 -51.05 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.960 3.16 55850 0.304 -2.00 (完) --整理 李珊珊