版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 08:04 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月22日

路透香港10月22日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7499港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI上周五收低205.43点或1.52%,报13,343.51点.此前通用电气(GE.N)和麦当劳(MCD.N)等
经济寒暑表企业发布的业绩延续之前多家企业财报令人失望的表现. 

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  206.900    0.30      17021            16.035      -1.27
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.410   -2.06      47053             3.537      -2.02
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   54.090   -1.12     173896            83.838      -0.84
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   43.670   -0.61      51576            22.563      -1.04
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  140.720   -0.35      46253            10.906      -1.57
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  105.360    0.05      20336             8.165      -1.39
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   49.100   -0.87     262810            76.104      -0.58
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   62.390   -0.92      16163             4.835      -0.92
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   17.180   -0.75      86739            13.314      -1.38
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   16.050   -4.69     125586            12.439      -2.06
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   29.970    1.94      29410             5.807      -0.74
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   23.350   -2.42      19907             3.619      -3.23
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   16.990   -0.06       3334             1.317     -51.05
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.960    3.16      55850             0.304      -2.00  (完)

  --整理 李珊珊

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐