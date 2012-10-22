版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 08:16 BJT

《香港报摘》--信报10月22日

* 要闻版头条:

--热钱再涌入香港,股市、楼市以及通胀升势难遏.

* 其他:

--华夏沪深三百(83188.HK)最快本周加入"合资格发行衍生权证"的名单,意味首只人民币计价的期权甚至证股证(窝轮)即将诞生.

--恒盛地产(0845.HK)主席张志熔早前涉嫌内幕交易被美国证监会罚款,事件令恒盛的融资成本抽升.市场消息指出,恒盛早前计划以发债方式筹资,惟内幕交易事件令发债受阻,故集团两个月前向香港一位银行家借贷20亿港元,年息高达20厘.

--油价居高不下,海洋油气开发投资需求庞大,民企造船龙头熔盛重工(1101.HK)瞄准海洋工程装备,冀五年内占收入50%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 李珊珊; 审校 曾祥进

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘 [PRESS-HK-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐