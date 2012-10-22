《香港报摘》--信报10月22日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--热钱再涌入香港,股市、楼市以及通胀升势难遏.
* 其他:
--华夏沪深三百(83188.HK)最快本周加入"合资格发行衍生权证"的名单,意味首只人民币计价的期权甚至证股证(窝轮)即将诞生.
--恒盛地产(0845.HK)主席张志熔早前涉嫌内幕交易被美国证监会罚款,事件令恒盛的融资成本抽升.市场消息指出,恒盛早前计划以发债方式筹资,惟内幕交易事件令发债受阻,故集团两个月前向香港一位银行家借贷20亿港元,年息高达20厘.
--油价居高不下,海洋油气开发投资需求庞大,民企造船龙头熔盛重工(1101.HK)瞄准海洋工程装备,冀五年内占收入50%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李珊珊; 审校 曾祥进
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。