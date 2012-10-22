《香港报摘》--经济日报10月22日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--热钱正式进袭香港,港汇上周六触及7.75强方兑换保证,金管局终于出手向银行体系注入46.37亿港元资金.财资市场人士指,资金流入香港后,最先受惠的将会股市,基于累积财富效应,料目前高居不下的楼价更难回落,变相推高物业资产价格.
* 其他:
--东亚(0023.HK)强积金(MPF)最近成市场焦点,皆因消委会搜查市面500多只基金,以5年计东亚旗下日本股票表现最差.该公司强调已双管齐下谋改善,包括今年7月劈价23%、以及不断调整投资组合,令其过去一年的回报几近未随市场亏损.
--第三季离岸人民币(CNH)资金成本抽高,但券商德银预期,第四季CNH市场流动性将改善,料1年期存款证今年底前的息率可望较9月时下降约30点子.
--香港国际机场公布9月份航空交通数据,客运量440万人次,按年升1.3%;货运量34.7万公吨,按年升6.8%;飞机起降量则上升4.1%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。