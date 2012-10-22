《香港报摘》--经济日报10月22日

* 要闻版头条:

--热钱正式进袭香港,港汇上周六触及7.75强方兑换保证,金管局终于出手向银行体系注入46.37亿港元资金.财资市场人士指,资金流入香港后,最先受惠的将会股市,基于累积财富效应,料目前高居不下的楼价更难回落,变相推高物业资产价格.

* 其他:

--东亚(0023.HK)强积金(MPF)最近成市场焦点,皆因消委会搜查市面500多只基金,以5年计东亚旗下日本股票表现最差.该公司强调已双管齐下谋改善,包括今年7月劈价23%、以及不断调整投资组合,令其过去一年的回报几近未随市场亏损.

--第三季离岸人民币(CNH)资金成本抽高,但券商德银预期,第四季CNH市场流动性将改善,料1年期存款证今年底前的息率可望较9月时下降约30点子.

--香港国际机场公布9月份航空交通数据,客运量440万人次,按年升1.3%;货运量34.7万公吨,按年升6.8%;飞机起降量则上升4.1%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯

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