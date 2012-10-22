《交易视点》中资房地产高收益美元债的新里程碑:票息首次低于7%--中银国际

路透香港10月22日电---香港龙湖地产(0960.HK)最新发行的七年美元债券票息达6.875%,创出中资房地产高收益债首次跌落7%的历史.对此,中银证券最新发布的研究报告认为,对于追求高回报的全球投资者而言,中资房地产商在经历过去的市场低潮中已显示了它们的耐久性及生存能力.

报告称,有鉴于此,投资者现在可能对中资房地产债券在风险/回报考量中具有的较高相对价值已有更高的认同度了.

中国房地产市场的韧性和中资地产商坚强的生存能力,再加上中国经济从未"硬着陆",都对中资房地产债的强劲和迅速反弹提供了支持.对于那些愿意买入并持有的投资者来说,高票息给他们提供了颇为丰厚的固定收益;而对于那些在困难时期愿意趁低吸纳的投资者来说,则是收益惊人.不过,难以否认的是,此高收益板块的高市场波动性也是它们吸引更多国际投资者过程中的一个主要障碍.

**房地产高收益债溢价收窄**

一直以来，投资者通常能轻而易举地要求高收益级别的中资房地产商在发行美元债券时支付高溢价的票息。确实，该板块以往所有发行的债券均有高企的票息，在 10%到14%之间不等。而在全球信用市场出现动荡时，此高收益债板块也成为受到冲击最严重的群体之一，例如在去年冬天一度跌到70-80 分的水平。有鉴于此，对于高收益级的中资房地产债而言，以低于7%的票息成本发债曾似乎遥不可及。

或许中资地产债的高波动性成就了其在高收益债市场最高收益率的事实，在美元债市场上，高收益级别的中资房地产债相对于国际同业也有一个很高的溢价差。在投资级别部分，中资房地产债与香港及其它发达经济体的债券定价在相似水平；而在高收益级部分中资地产债的收益率却远高于那些发达经济体的同业债券，甚至是其它亚洲新兴经济体的同业债券。

龙湖最近发行的7年期债目前的收益率为6%，是高收益级别的中资地产债中最低的收益率水平，与其它类似评级的非中国房地产债的收益率水平相近。事实上，高收益级别的中资地产债的收益率不仅在全球房地产行业，而且在整个高收益债中也是最高的。

中资房地产债在收益率上有大幅溢差的原因有多种。对于国际投资者来说，其较短的历史可能是最主要的原因之一。虽然中资房地产商首支债券发行可以追溯到2005 年，但大部分债券的发行都是在2010 年之后，而第一波到期偿还高潮将出现在2015 年。在其有限历史上，周期性的政府政策调控和市场的剧烈震荡对中资房地产债的投资价值都带来压制。

特别是，中资房地产债自2008 年美国次贷危机后，见证了两个均由全球信用动荡引发的低谷时期。一个发生在2008 年年底，美国的次贷危机波及到了金融市场每一个角落，造成连带破坏。另一次是在2011 年秋季，受欧债危机影响，中国经济呈现放缓迹象，引发了全球投资者的忧虑，导致风行一时的“中国硬着陆”理论。同时，中国政府为抑制房地产泡沫而采取的强势房地产调控也在艰难背景下进一步施压。如雅居乐，受美国次贷危机的拖累债券价格在2008年第4季度狂泻至近40分（收益率飙升至77%），以及在2011 年第4 季度价格再次跌至80分（收益率升至17%）。

**国际投资者信心增加**

但每次艰难时期都持续不久。中国房地产市场的韧性和中资地产商坚强的生存能力，再加上中国经济从未“硬着陆”，都对这些中资房地产债的强劲和迅速反弹提供了支持。对于那些愿意买入并持有的投资者来说，高票息给他们提供了颇为丰厚的固定收益；而对于那些在困难时期愿意趁低吸纳的投资者来说，则是收益惊人。不过，难以否认的是，此高收益板块的高市场波动性也是它们吸引更多国

际投资者过程中的一个主要障碍。

对于追求高回报的全球投资者而言或为一个已被证明的例子中资房地产商在经历过去的市场低潮中已显示了它们的耐久性及生存能力。在美元债方面，中资房地产发行人违约的数量非常低。

事实上，在我们的数据库中这类案例过去仅有两例，而两例均对债券投资者逐步全额偿清（除打折债券回购情形外）。在当前地产下行周期，一些信用状况较弱的发行人面临到期还款的严重压力。令人欣慰的是，在每一个案例中，发行人都最终能千方百计履行其债券到期兑现的职责。通过资产出售、项目股权转让及/或配股的方式，这些发行人都能表现出获取资金以偿还债务的灵活性及技能。

有鉴于此，我们感到投资者现在可能对中资房地产债券在风险/回报考量中具有的较高相对价值已有更高的认同度了。

**牛势气氛蔓延**

最近新债市场的强劲势头在经历了一个相当平静的上半年后，高收益级别的中资房地产商在下半年的新债市场上表现活跃。它们在上半年仅有3 家发行了美元债，而在下半年到目前为止已有8 家发行。最近的一些新债发售中，我们还能看到超过30 倍的超额认购。全球债券市场的持续牛市气氛终于从投资级的中国名字蔓延到了高收益板块。

投资者追求收益率显然成为近期新债发行激增的背后推手，而中国房地产市场走稳的势头和地产商良好的中期业绩也给债券投资者注入了更多对该高收益板块投资加码的信心。我们相信随着该板块日趋成熟、接受国际投资者更多的验证，高收益级别的中资房地产债相对国际同业债券的收益率溢差也将进一步收窄。