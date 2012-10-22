〔香港房地产〕财政司长忧楼市与经济严重脱节,若资金转向下调压力升

路透香港10月22日电---香港财政司司长曾俊华表示,外围环境艰难,需提防香港经济会进一步转坏的风险,且楼市与经济严重脱节,一旦经济转差或资金流转向,将增加楼价下调风险.

曾俊华在个人网志中指出,尽管香港9月出口可能因基期低而有所反弹,但全球经济失去动力,出口前景仍不容乐观.此外,过去一年多支持香港经济的内部需求亦有放缓迹象.在此同时,房市走势与经济相逆,一旦经济转坏或资金流向逆转,楼价向下调整压力不容忽视.

"最令我忧虑的是现时楼市与香港经济的表现严重脱节.住宅价格在今年首八个月每月平均上升约2%.与本港经济逐步放缓的情况背道而驰."曾俊华在其个人网志上说,"租金上升亦会增加本地通胀的上行风险."

"小投资者及市场参与者应做好准备,量力而为,在作投资决定时务必保持理性,对楼市风险提高警惕."他表示.

美国实施第三轮量化宽松(QE3)以及中国经济出现企稳初步迹象,带动热钱流入亚洲,推升包括人民币CNY=、港元HKD=等汇率,再度引发资产价格上升疑虑.香港金管局并在上周五纽约时间向市场注资,以缓和港元强势,这也是金管局三年多来首次入场干预汇市.[ID:nSB2059365]

本地时间上午8:50时,港元兑美元HKD=D2报7.7503,仍然接近7.75的强方兑换保证.

在美国宣布实施QE3后,香港金管局随即收紧物业按揭贷款需求,以防范QE3及延长超低利率期限令更多资金涌入香港,令楼市继续升温增加银行体系风险.[ID:nSB1779650]

此前,香港特首梁振英也公布一系列中短期的稳定楼市措施,包括将全数出售首批涉1,000个的"置安心"计划住宅单位,并将36幅政府机构或社区用地转为公私营住宅用地等,但香港楼价仍屡创新高.[ID:nH0115873]

曾俊华称,政府已准备好,需要时会毫不犹疑推出进一步稳定楼市的措施.(完)

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