《香港报摘》--其他报纸重要消息10月22日

* 明报:

--澳博(0880.HK)上周五(19日)获批路(乙+水)新地皮.德银预计新地皮可创造的价值可令澳博每股约增值1.3港元,但指出建设最快在2016年中完成,当前预估价值为时尚早.

* 星岛日报:

--据悉,全球最大的飞机制造商波音公司,将与香港理工大学合作,在香港设立飞机维修工程研究中心,并会落户将军澳,双方将于下月10日正式签署合作备忘录,预料有助扩展本港飞机维修业的发展.

--据了解,随着近期多只以人民币买卖的A股ETF(交易所买卖基金)挂牌,香港交易所(0388.HK)有意批准轮商发行以人民币交易的窝轮(权证),来配合人民币证券的发展.

* 苹果日报:

--台湾金管会银行局副局长邱淑贞表示,两岸清算业务争取11月初推出,料多了人民币新币种,丰富当地业务后,人民币计价的新产品及财富管理服务,会越趋多元化.

--新加坡银行大中华区环球总监兼香港分行行政总裁关国然表示,该行要积极挽留员工,亦要增聘客户经理,以应付庞大的客户增长及需求.

--合景泰富(1813.HK)表示,买地会采审慎态度,包括购买面积较小的项目,或与政府洽谈土地为主,以压低买地成本.

* 东方日报:

--消息透露,香港交易所高层将于下周五(11月2日)举行集思会,讨论来年策略方向,预期当中包括收购伦敦金属交易所(LME)后的商品策略发展,以及备受市场关注的集团重组架构人手处理等事宜.

--金融管理局助理总裁戴敏娜表示,未来会建立私人银行从业员专业框架,计划明年进行谘询及落实措施,同时有意将银行高层委任人选会面计划,扩至海外银行的香港分行,并且计划从银行高层入手,建立银行与客户双赢的营运模式.

* 文汇报:

--会德丰(0020.HK)公布人事变动,欧肇基辞任独立非执行董事一职,并加入该公司旗下九龙仓(0004.HK)出任独立非执行董事及审核委员会成员.公司指欧肇基辞任原职,是为免将可能出现的利益冲突.

--土地注册处资料显示,本月(截至18日)累计一手注册达1,253宗,超越上月全月638宗,大升96%.香港置业高级执行董事伍创业预期,整月有望录得1,800宗注册,按月升逾1.8倍,创出自去年5月以来17个月新高.

* 大公报

--熔盛重工(1101.HK)公司总裁陈强表示,本月19日(上周五)公司与挪威船东Pentacle签订1+3深水钻井支持驳船订单,总价值近5亿美元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/杨淑祯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]