《香港报摘》--其他报纸重要消息10月22日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 明报:
--澳博(0880.HK)上周五(19日)获批路(乙+水)新地皮.德银预计新地皮可创造的价值可令澳博每股约增值1.3港元,但指出建设最快在2016年中完成,当前预估价值为时尚早.
* 星岛日报:
--据悉,全球最大的飞机制造商波音公司,将与香港理工大学合作,在香港设立飞机维修工程研究中心,并会落户将军澳,双方将于下月10日正式签署合作备忘录,预料有助扩展本港飞机维修业的发展.
--据了解,随着近期多只以人民币买卖的A股ETF(交易所买卖基金)挂牌,香港交易所(0388.HK)有意批准轮商发行以人民币交易的窝轮(权证),来配合人民币证券的发展.
* 苹果日报:
--台湾金管会银行局副局长邱淑贞表示,两岸清算业务争取11月初推出,料多了人民币新币种,丰富当地业务后,人民币计价的新产品及财富管理服务,会越趋多元化.
--新加坡银行大中华区环球总监兼香港分行行政总裁关国然表示,该行要积极挽留员工,亦要增聘客户经理,以应付庞大的客户增长及需求.
--合景泰富(1813.HK)表示,买地会采审慎态度,包括购买面积较小的项目,或与政府洽谈土地为主,以压低买地成本.
* 东方日报:
--消息透露,香港交易所高层将于下周五(11月2日)举行集思会,讨论来年策略方向,预期当中包括收购伦敦金属交易所(LME)后的商品策略发展,以及备受市场关注的集团重组架构人手处理等事宜.
--金融管理局助理总裁戴敏娜表示,未来会建立私人银行从业员专业框架,计划明年进行谘询及落实措施,同时有意将银行高层委任人选会面计划,扩至海外银行的香港分行,并且计划从银行高层入手,建立银行与客户双赢的营运模式.
* 文汇报:
--会德丰(0020.HK)公布人事变动,欧肇基辞任独立非执行董事一职,并加入该公司旗下九龙仓(0004.HK)出任独立非执行董事及审核委员会成员.公司指欧肇基辞任原职,是为免将可能出现的利益冲突.
--土地注册处资料显示,本月(截至18日)累计一手注册达1,253宗,超越上月全月638宗,大升96%.香港置业高级执行董事伍创业预期,整月有望录得1,800宗注册,按月升逾1.8倍,创出自去年5月以来17个月新高.
* 大公报
--熔盛重工(1101.HK)公司总裁陈强表示,本月19日(上周五)公司与挪威船东Pentacle签订1+3深水钻井支持驳船订单,总价值近5亿美元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 李珊珊/杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。