〔港报社评〕热钱已临门,遏楼飙莫再迟疑--经济日报10月22日

金管局周六沽出逾46亿港元,以守住联汇的强方兑换保证.此是国际热钱涌港的明确讯号,与港府早前估计美国第三轮量宽不会推动热钱涌港,明显相反;港府须应对资产泡沫风险,遏抑楼市飙升更不能继续只靠出口术.

美国联储局上月中宣布第三轮量化宽松措施,加上欧日等央行亦大量放水,港府分析则认为,今轮量宽很可能像第二轮量宽般,泛滥资金不会潮涌香港,故毋须过虑.但事实显非如此.

热钱近期不断涌港,多次推高港元汇价触及联汇的强方兑换保证水平,至上周六金管局为保联汇,终出手沽46亿港元;此是08年美国首次量宽催生资金涌港,金管局不得不入市干预后,3年来首次再度干预,国际资金涌港已不容否认.

此对香港是危险讯号,在资金流入的预期下,市场气氛已令香港楼市热度急升,若热钱一如预期潮涌香港并流入楼市,楼市势火上加油.资金流入持续多久、涌入多少,虽难以估计,但绝不宜轻视,因中国因素很可能令热钱续涌香港.中国9月新增外汇占款转跌为升逾1,300亿元人民币、香港人民币离岸汇价与中资股皆升,已反映今次资金流入是以中国经济企稳将反弹为投资或炒作的“故事”.

不论是以美股已升逾金融海啸前水平,中国股市则处逾3年半低位;美国经济仅疲软增长,且财政悬崖逼近,中国经济增长放缓已触底,市场正期望反弹;市场重新炒作人民币升值等,都是国际资金续炒“中国故事”的燃料,香港门户开放,向来是投资或炒作中国概念的首选,故热钱可能续涌,催谷资产泡沫.

香港是国际金融中心,不会亦不应限制资金出入,惟对楼市所受影响却必须早为之计,因香港楼价早已飙越97年高位,民怨正不断上升,若飙得更急,对社会稳定、政府民望势造成更大冲击;且未来楼泡爆破时,对楼市、经济与民生恐再次造成重大打击.

财政司司长曾俊华昨重申楼市令其忧虑,政府已作好准备,在需要时推进一步稳定楼市措施.惟之前一连串遏楼措施并未收效,在热钱临门下,港府既已备加码方案,便切莫再流于出口术.(A08)