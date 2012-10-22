〔港报社评〕热钱回流须防楼市泡沫剧化--信报10月22日

港元汇价上周触及强方兑换保证上限水平,金管局大手买入美元,投放港元,维持港汇稳定.国际热钱明显有加速回流新兴经济地区的迹象.一旦流港热钱规模增加,刺激股市楼市,不排除剧化香港资产泡沫膨胀的风险,并进一步拉大经济与楼市“背驰”幅度的潜在破坏力.

对于近期市场对港元需求增加的原因,金管局解释,是与欧洲市场回稳、美元偏弱,致资金流入区内货币及股市相关,其他亚洲货币亦面对本币上升压力.可以看到,自美联储9月中推出第三轮量化宽松政策(QE3),激化全球流动性宽松格局后,照目前发展情况来看,国际资金一度从新兴经济体流出的现象,已出现明显返流之势.

9月份中国金融机构外汇占款新增逾1,300亿元,连续两个月负增长后,重新恢复正增长,而且增幅更是八个月来最高,反映短期资本出现了方向性逆转.事实上,美联储过去推出QE1和QE2,巨大的美元流动性投入市场后,都曾引发部分资金流入新兴经济体,导致当地热钱充斥,通胀加剧和引发一定程度的资产泡沫.

以当前至明年底这段时间计算,按照QE3每月购债资金400亿美元,估计总数可逾6,000亿.巨大流动性持续四窜,可以预料,金管局今次再度入市买入美元,绝不会是一次过的政策动作.2008年至09年间,当美联储推出QE1后,热钱很快持续流入香港,金管局须要通过大手发行外汇基金票据,吸纳市场的流动性.

如今流入的热钱规模即使相对较上次为少,但考虑到香港楼市较2008年大幅上升了一倍,因而今次热钱流入,对炽热楼市有更大的“火上加油”压力.

由于人民币贬值预期如今在离岸和在岸市场均告弱化,短期更呈升值之势;加上美元偏软下,港汇转强,显然令热钱流入的压力难以消除,资产泡沫膨胀的风险也更容易一发难收.香港目前货物出口表现仍然低迷,支撑内部需求的消费也有放缓迹象,反映经济的确有恶化风险,必须对此加强警惕与防范.(A02)