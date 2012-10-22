〔港报社评〕警惕"梁美芬式"言行破坏议会文化--明报10月22日

梁美芬出任新一届立法会司法及法律委员会主席,不单未当选已向秘书处要求更改开会时间,当选后更即涉嫌违反议事规则而要收回言论,其言行明显是极不尊重议会程序.不论建制还是泛民坐上主席的位置,都必须公正公平独立处事,放下党派成见,若“梁美芬式”言行变成常态,势令香港议会文化更趋恶质化.

本来,不论建制还是泛民出任委员会主席,也必须以独立公正的态度处事,尊重议会,尊重议事规则,过去即使由建制派出任大会及委员会主席,议员也深明主席的角色任重道远,绝大部分情下都能摘下党派的帽子,鲜有藉主席之名“霸王硬上弓”,即使由泛民,甚至平日激进的泛民中人,当上重要委员会主席之职,表现也算公正,有目共睹.香港议会这个政治传统,非常珍贵,梁美芬却立下了极坏的先例.

梁美芬刚当上主席就在会议上透露,委员会原来的开会时间她本人有其他定期会议,而监于上届委员会亦有不少议员缺席,与秘书处商讨后,于是建议新的开会时间.她更承认,在当选主席前已找秘书处讨论开会时间.泛民议员质疑梁美芬滥权,亦有议员指过往委员会开会时间是要迁就法律界人士出席,不应随便更改;法律界议员郭荣铿更表示,绝不会在当选前和秘书处“私定”开会时间.

事件是非黑白对错却十分清楚,我们期望梁美芬能痛定思痛,从今以后要纠正错误,不要有辱“委员会主席”这个重要身分.立法会向来民望不高,若连委员会主席也不自重,只会令立法会的民望直陷谷底.(A04)