〔港报社评〕资金涌港,引往服务实体经济--星岛日报10月22日

全球资金泛滥,涌去新兴经济体,热钱重临香港,金融管理局三年来首度大手买入美元来稳定港元汇价.有关方面除了要做好资产和物价上涨的防范对应,还要设法把资金引入实体经济作长钱投资.

今次热钱涌港,原因包括对人民币的短线升值预期.人民币对美元和港元都录得2005年7月汇率改革以来的最高价,7年来累积升幅逾30%.人民币吃香,香港银行纷纷提高短线定期人民币存款利率来吸取资金.香港市场对人民币仍然需求甚殷,大致可分为3类,包括多了人民币贸易结算、预留资金应付年尾企业借贷,以及热钱透过香港进军中国市场.

金融海啸后的全球央行“放水”救市大行动,其中一个后遗症是向新兴经济体输出通胀,香港受到热钱泛滥、中国输港货品成本飞涨的多重冲击,去夏通胀一度升至接近8%,市民难免担心通胀重燃.

中国通胀则仍然受到控制,9月通胀率更跌至低于2%,因此中国来货价上涨的来势不如上次凶猛.不过,物价会否在年尾飞涨,再加上热钱的推动,政府要管理好市民的通胀和楼价预期,并且准备好对应措施.

中国9月份经济增长下降速度减慢,部分人士憧憬这一轮的增长调整已经见底,第四季增长会加快,政治上则十八大人事格局已定,令市场看好人民币的短期表现.央行9月外汇占款增加,结束连续2个月的下滑.

外资对香港和中国市场的兴趣升温,香港股市进出容易,向来是热钱投资首选,恒生指数近来已经连升7个交易日,也是连续7个星期上升.不过,人民币远期市场仍然反映贬值预期,故此热钱只是打算短炒几转,还是作中长线的部署,有待密切监察.

3年前香港曾经有6,000亿元资金涌进,据统计当中4,000亿元流入股市,主要用来认购新股、供股和配股,部分因而成为实业的资金.香港今次亦要把握机会,把涌入的资金导引作长线投资,为实体经济服务,并且降低资金大进大出的震荡.(A06)