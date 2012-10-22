〔港报财经评论〕港股中短期看法--经济日报10月20日

港股中短期看法 /林瑞芬

今周港股轮流炒,炒落后一大堆价残股,相信更令小投资者展欢颜.此类价残股能起飞,当知要港股股指大形势好好才可,由此亦要对中短期走势有所了解,今日同大家讲讲.恒指连涨七日,对股民来讲不是甚么一回事,事实也如是,但连涨七周又如何?今周恒指涨2%,已是连涨七周.不统计或不知,对上两次连涨七周之后,恒指都有所回,一次是今年1月至2月.一次是2010年9月至10月,所以大户部署不会话死错人.今周大户做定了两手准备,趁气氛好,推升无消息刺激的中移动(0941.HK),追炒落后多年的中信泰富(0267.HK),当烟花烧到最灿烂时,亦是曲终人散的可能时间.下周港股只有四个交易日,稍为回吐,就算不回吐,短期再涨空间亦有限度,21,700-21,800为关键阻力,叩大关前宜整固.

恒指自今年6月至今已近3,600点的升幅,谈到可能回吐,自然好担心要跌多少.就近月港汇转强,人民币转强,市场对中国经济的暂时见底确认增加信心,相信就算有所回亦有限度,约21,000是短期关键点,约20,000是中期关键点.按周线图显示,9月恒指升破下降轨20,000视为重要中期转折点,假设为大户始收集恒指,起步点是20,000就不宜跌穿.相反,守稳视为中期升浪延长,从大户出手值博论估,不是10%利润那么少,只要年底前各样配合,重点是中国经济真的见底了减投资者对其硬着陆疑虑,那恒指短期叩关21,700-21,800前遇阻而回,整固后,反覆仍有望有好景,反覆推升若确认突破21,800,中期两大目标挑战位分别是约22,500及24,000.

对港股,国指会比较有冀望,年初至第三季太令投资者失望,阿爷让经济捱寒冬,忍着不出手,就是不想重复4万亿港元刺激经济后的后遗症痛苦,大家苦等阿爷出手都只是轻手.最近两个月,才多了出手,9月份经济数据透视正面讯号,人民币值亦转强,这是折射投资者的信心回暖.上证抵2,000已是中线生死关口,中国无理由眼白白看着失守令投资者信心溃散,终在十八大召开有期下,显出维稳经济及股市信心,暂守得着2,000关口,但受制的一浪低于一浪走势还未结束,要逐步转好,短期首要升破2,150楼上,中期关键阻力转折点近2,700,昨收报2,128.(009)