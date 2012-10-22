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货币新闻 | 2012年 10月 22日 星期一 09:33 BJT

〔香港股市〕恒生指数开低,大型中资石油股疲软

路透香港10月22日电---香港股市周一开低,三大中资石油股百分比跌幅在恒指成分股中居前.在恒指周线七连涨后后,投资者锁定部分获利.

恒生指数.HSI开低0.5%至21,440点.恒生国企指数.HSCE开跌0.6%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 隋芬

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