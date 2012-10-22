〔香港股市〕恒生指数开低,大型中资石油股疲软

标题新闻：俄罗斯央行称上半年有减息空间，因通胀放缓速度较预期快，料首季经济成长0.4-0.7%
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路透香港10月22日电---香港股市周一开低,三大中资石油股百分比跌幅在恒指成分股中居前.在恒指周线七连涨后后,投资者锁定部分获利.
恒生指数.HSI开低0.5%至21,440点.恒生国企指数.HSCE开跌0.6%.(完)
--编译 梁睿雪;审校 隋芬
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东南亚股市[.SOCN]
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美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
整体乾散货运价指数升35点，或3.87%，报939点，至1月19日来最高，连升第三周。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。