〔港报财经评论〕鲨鱼跳进小鱼塘--信报10月22日

鲨鱼跳进小鱼塘 /习广思

欧盟峰会最终仍是白果峰会,西班牙未作求救,但国内再有两个地方政府救助.西班牙能够拖延至何时?不过,债市反应平静,上周五十年期西班牙债息再下跌,债市买家非但没有出手相逼,反而持续入市买债,反映资金押注OMT启动的机会愈来愈高,时间愈来愈近,赶及在央行行动前入市.反观美股表现惊涛骇浪,周五晚藉科技股业绩差而急挫,股市调整压力急增.上周市况明显可见,恒指再上冲颇为吃力,尤其是涉及不同衍生工具,熊证重兵驻守,看好的投资者要舞高指数,也只能逐格向上,在缺乏重大利好消息下,指数再上升空间已收窄,意味着一些领先及升幅大的股份,是时候获利.但寻宝对象集中落后中资股,落后民企残股,昔日基金爱股,与经济复苏相关的板块,均是投资目标.

热钱持续流入港元,触及强方兑换保证上限,金管局终于继2009年后再度入市干预.无疑QE3威力不及2009年的QE1,毕竟当年全球央行联手放水,但彼一时此一时,现时欧美两个”无限”泵水,一个QE3,一个OMT,新兴市场亦相继放水,热钱虽未如QE1时全球横流,但其影响力也不容忽视.QE1是一条大白鲨,即使QE3凶猛程度不及QE1,但鲨鱼岂会有肉不食,鲨鱼跳进小鱼塘,已经水花四溅,对债汇两市影响最大,而且在这轮资金流之中,亚洲资产有条件再度成为热钱目标.

自从贝南奇在9月中推出QE3后,新兴市场股汇持续上升.以汇市来看,东欧及亚洲货币兑美元的升值情况最为明显,再以年初至今的变动来看,东欧及亚洲货币持续上升.相反,兑美元汇价贬值的新兴市场是阿根廷、巴西、南非及印尼,巴西早已宣布要对抗货币战,连续十次减息力挽经济下滑的危机.另外,这轮热钱追逐目标,不像QE1及QE2时候集中高息及商品货币,反而是追逐经济仍见增长及偏向稳定的货币.时来运到的是,中国经济在第三季逐渐有见底曙光,加上临近美国大选前夕,人民币在政治压力下持续升值,大宗点心债排住队推出,人民币在QE3后已升值近1.22%,资金流入香港,大抵志不在楼市,反而是人民币资产居多.人民币破8算,正是一个讯号呢.(B01)

=============================================================================================

金价守稳50天SMA宜买入 /苏子

刚结束的欧盟会议,虽然未见有刺激高风险资产价格继续上升的利好消息公布.上周五收市时道指亦因此创出4个月来最大跌幅,美元则受避险资金追捧而造好,但欧罗兑美元的表现却十分坚挺,跌幅少于0.5%,并成功守稳在1.30心理关口,以及10天SMA的1.2985重要支持以上.留意上周五欧罗兑美元所造的1.3011低位,与汇价自本月1日的1.2802低位升至上周三的1.3139高位的38.2%调整目标,即1.3010支持相若,如本周早段欧罗兑美元没有在跌破此支持后进一步跌破10天SMA支持,反而升回1.3090以上收市,预料有较高机会已完成调整并回复上升的动力,估计一旦突破上周三的1.3139高位阻力后,将会进一步突破上月17日所造的1.3169高位,随后朝着1.33关口迈进.

欧罗兑美元自上月11日升破今年5月21日的1.2824高位阻力后,主要在1.28-1.317窄幅上落,表面看欠缺明确方向,但要留意欧罗兑美元的50天SMA的斜率正在明显上升中,而50天SMA在上月26日向上突破100天SMA后,以50天SMA斜率目前的上升势头来看,本周将可进一步升越200天SMA,故技术上看有利欧罗兑美元稍后在窄幅争持完毕后,向上作出重大突破.此外,从移动平均线目前的整体排列情况来看,投资者采取趁低买入欧罗兑美元策略将有甚高的赢面.

上周五黄金兑美元创了一个月来最大单日跌幅,并一度低见1,715.60美元水平,此低位刚好略破50天SMA重要支持,以及上月联储局议息前所造的1,716.10美元低位.幸而黄金兑美元最后返回1,721.01美元水平收市,令到上述跌破的重要支持可以失而复得.技术上看,本周早段黄金若没有再次跌破50天SMA支持并成功升回1,731/1,733美元的短线阻力区以上收市,稍后预料会上试1,740美元,故黄金在50天SMA以上宜采买入策略.(B09)

=================================================================================================

(10月20日)

地盘旺市经纪淡市 /习广思

市场上根本没有多少人在讲基础因素,炒复苏,机械、水泥及建材都走一转.上市公司再现盈警,股价先是吓一吓,但盈警过后就急弹,理由是最担心事情已发生.你以为股民很勇吗?事实却不然,流入股市资金非但不多,有银士是不断把资金投放债市.内房逐只涌入债市集资,永隆银行亦打算发债.债市狂热,既反映投资者对息的需求,也反映投资者跟住难民资金大队炒.但是,资产鱼塘太细,资金太多,“逼爆效应”很快会引发调整.恒指连升七日,连升七周.昨日恒指高位反覆,最高见21,591点,无力突破21,600点,收报21,551点,上升33点.大市成交563亿港元,沽空比率7.4%.蓝筹股轮流接力,昨日由内银领军,地产股藉港府出招调整,营造日后入市机会.中国第三季GDP增长7.4%,加上温总大拍心口保证全年达标,见底之说在全球广传,能否在第四季吸纳更多资金流入?事实上,今年中资股表现落后,但东南亚股市表现并不差,即使未见热钱流入,但基金提高中资股配置比例的话,相信仍有助港股在第四季的表现.

俊和(0711.HK)股价急升14.5%.这家香港老牌建筑股,属于没有人留意的股票,但随时成为沧海遗珠.政府最新的失业率是3.3%,看似太平盛世,但正如罗耕所讲,香港就业市场愈见”有人无工做、有工无人做”,金融业不断裁员,但洗碗及地盘请不到人.早两日报纸标题”日薪三千、唔想穷、做地盘”,建造业十几个工种下月加薪.面粉贵,造价贵,楼价继续贵.四叔和大小超人都提醒大家,未来建筑成本高企,楼市难大跌.

周四港股成交额达700亿港元,被称为市场异象.你可想而知,现时的股市乾塘情况有几严重.再者,有说这日700亿港元成交的异象,成功炒起多只二三线中资股,主力资金就是昔日中国内地的旧玩家,短线投机完全不下于香港大细鳄.上月谈到金融市场的乾升现象,事实上,全球金融监管水平不断提高,黑盘及高频交易愈来愈当道,却苦了一班股票经纪,无啖好食.今年美股持续上升,标普500指数回升至海啸后高位,但市场成交日渐萎缩,乾升现象令很多交易员及经纪行失业,尤其是专营中小型股的经纪.(B02)