《香港重要政经日程》--10月22日-10月29日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
=====================今日香港主要政经消息==========================
10月22日(周一)
-- 公布9月份消费物价指数.
-- 中国移动(0941.HK)公布第三季业绩.
-- 南车时代电气(3898.HK)公布第三季业绩.
-- 先施(0244.HK)公布中期业绩.
--09:30 北京御生堂(1141.HK)股东特别大会.
--10:00 海南美兰机场(0357.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 太平洋实业(0767.HK)股东特别大会.
--11:00 科诺威德(1206.HK)在中国举行股东特别大会.
--14:30 汉传媒(0491.HK)股东周年大会.
--15:00 国电科环(1296.HK)在中国举行股东特别大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
10月23日(周二)
-- 重阳节假期休市.
-- 中煤能源(1898.HK)公布第三季业绩.
-- 华能国际(0902.HK)公布第三季业绩.
--14:00 新焦点(0360.HK)在中国举行股东特别大会.
10月24日(周三)
-- 天马娱乐(8039.HK)首日上市.
-- 鞍钢股份(0347.HK)公布第三季业绩.
-- 安徽海螺水泥股份(0914.HK)公布第三季业绩.
-- ASM PACIFIC(0522.HK)公布第三季业绩.
-- 洛阳钼业(3993.HK)公布第三季业绩.
-- 中国海外发展(0688.HK)公布第三季业绩.
-- 积华生物医药(2327.HK)公布中期业绩.
10月25日(周四)
--09:00 大唐发电(0991.HK)于北京举行第二次临时股东大会.
--11:00 亚洲资源(0899.HK)股东特别大会.
--13:30 中国太平(2601.HK)于广东珠海举行临时股东大会.
--14:30 中国银行(3988.HK)于北京举行临时股东大会.
--16:30 9月进出口数据.
-- 中国银行(3988.HK)公布第三季业绩.
-- 中银香港(2388.HK)公布第三季业绩.
-- 金隅股份(2009.HK)公布第三季业绩.
-- 北京北辰实业股份(0588.HK)公布第三季业绩.
-- 中海油田服务(2883.HK)公布第三季业绩.
-- 中国联通(0762.HK)公布第三季业绩.
-- 中远太平洋(1199.HK)公布第三季业绩.
-- 中国南车(1766.HK)公布第三季业绩.
-- 大唐发电(0991.HK)公布第三季业绩.
-- 长城汽车(2333.HK)公布第三季业绩.
-- 广深铁路股份(0525.HK)公布第三季业绩.
-- 利信达集团(0738.HK)公布中期业绩.
-- 马鞍山钢铁股份(0323.HK)公布第三季业绩.
-- 中兴通讯(0763.HK)公布第三季业绩.
10月26日(周五)
--09:00 江苏宁沪高速公路(0177.HK)于南京举行临时股东大会.
--09:30 金隅股份(2009.HK)于北京举行临时股东大会.
-- 中国农行(1288.HK)公布第三季业绩.
-- 中国太保(2601.HK)公布第三季业绩.
-- 中国石油化工(0386.HK)公布第三季业绩.
-- 中国神华(1088.HK)公布第三季业绩.
-- 中国南方航空(1055.HK)公布第三季业绩.
-- 重庆农村商业银行(3618.HK)公布第三季业绩.
-- 紫金矿业(2899.HK)公布第三季业绩.
*10月27日(周六)
--10:00 潍柴动力(2338.HK)于山东潍坊举行临时股东大会.
*10月29日(周一)
--09:30 中国农业银行(1288.HK)北京举行临时股东大会.
--10:00 中信证券(1288.HK)于北京举行临时股东大会.
--10:00 中国中治(1618.HK)于北京举行临时股东大会.
--10:00 阳光房地产基金(0435.HK)基金单位持有人周年大会.
-- 比亚迪(1211.HK)公布第三季业绩.
-- 中国动物保健品(0940.HK)公布第三季业绩.
-- 中信银行(0998.HK)公布第三季业绩.
-- 招商银行(3968.HK)公布第三季业绩.
-- 中材股份(1893.HK)公布第三季业绩.
-- 中国电信(0728.HK)公布第三季业绩.
-- 东江环保(0895.HK)公布第三季业绩.
-- 第一拖拉机股份(0038.HK)公布第三季业绩.
-- 广州药业股份(0874.HK)公布第三季业绩.
-- 海通证券(6837.HK)公布第三季业绩.
-- 海龙科信(0921.HK)公布第三季业绩.
-- 江西铜业(0358.HK)公布第三季业绩.
-- 洛阳玻璃(1108.HK)公布第三季业绩.
-- 新华保险(1336.HK)公布第三季业绩.
-- 晨鸣纸业(1812.HK)公布第三季业绩.
-- 上海医药(2607.HK)公布第三季业绩.
-- 深圳高速公路股份(0548.HK)公布第三季业绩.
-- 上海石油化工股份(0338.HK)公布第三季业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。