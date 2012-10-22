〔港股业绩〕中国移动第三季净利按年微升1.3%,符合市场预期

标题新闻：俄罗斯央行称上半年有减息空间，因通胀放缓速度较预期快，料首季经济成长0.4-0.7%
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路透香港10月22日电---全球最大移动电讯营运商--中国移动(0941.HK)(CHL.N)周一宣布,今年第三季净利按年微升1.3%,符合市场预期,无线上网业务发展良好抵销了低使用量用户增加的影响.
中移动在港股收盘后公布,1-9月净利累计为933亿元,比去年同期的919.8亿元增加1.4%;路透将公司首三季减去上半年的净利,中移动7-9月的净利则为311亿元人民币,比去年同期的307亿元增加1.3%.这与路透综合九名分析师平均预测该公司第三季和首三季净利分别为305亿元和927亿元基本相符.
于首三季,中移动的ARPU(每月每用户平均收入)为67元,与上半年持平.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
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美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
整体乾散货运价指数升35点，或3.87%，报939点，至1月19日来最高，连升第三周。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。