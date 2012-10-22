〔港股业绩〕中国移动第三季净利按年微升1.3%,符合市场预期

中移动在港股收盘后公布,1-9月净利累计为933亿元,比去年同期的919.8亿元增加1.4%;路透将公司首三季减去上半年的净利,中移动7-9月的净利则为311亿元人民币,比去年同期的307亿元增加1.3%.这与路透综合九名分析师平均预测该公司第三季和首三季净利分别为305亿元和927亿元基本相符.