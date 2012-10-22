〔投行观点〕热钱流入香港或进一步推高楼价,长远不利地产股--巴克莱

路透香港10月22日电---投行巴克莱周一发表报告称,假如热钱持续流入香港将推低借贷利率并令本地信贷扩张,这将进一步支持楼价走升,同时增加了政府干预的风险,长远而言不利地产股.

香港金管局上周六向银行体系注资46.73亿港元以稳定港元汇价,因热钱流入令港元汇率触入强方兑换保证.这为近三年来金管局首次入市干预.[ID:nSB2059365]

巴克莱称,金管局对上一次向市场注资后,当时的本地贷款利率应声下跌,并以按揭利率的跌幅尤为显着,而本地信贷扩张以及流动性充斥推高了楼价.

报告表示,本地利率下调的话将鼓励资金流入楼市,这或令到投资者主导市场,借贷杠杆上升及楼价进一步走高.这将导致楼市周期,走向由视房地产为流动资产的投资者所主导的极端,令政府推出压抑措施楼市的压力加大.

巴克莱估计,上调特别印花税(SSD)税率有可能成为政府首项推出的应对措施.此外,由于美国联储局将维持超低利率期限延至2015年中,故该行估计目前SSD的两年征税期限,亦有可能延长以达至成效.

香港政府于2010年11月推出向两年以来转手物业开征SSD措施,首个两年征税期于今年届满,政府此前已表示将会进行检讨.

巴克莱表示,热钱流入香港会对地产股带来短期的正面影响,当一手住宅楼盘推出而销情理想时会刺激市场,而香港物业组合比例较大的信和置业(0083.HK)、恒基地产(0012.HK)短期最受惠.但长线而言,该投行宁选长江实业(0001.HK),因其资产流转快,香港的物业组合占比相对较少,较具防守性.

报告指出,缺乏弹性汇率是推动这轮楼市周期的主要因素,因此也较易受到资金流向逆转的影响,并可能触发信贷明显收紧以及资产价格下滑.(完)