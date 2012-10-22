〔投行观点〕热钱流入香港或进一步推高楼价,长远不利地产股--巴克莱

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港10月22日电---投行巴克莱周一发表报告称,假如热钱持续流入香港将推低借贷利率并令本地信贷扩张,这将进一步支持楼价走升,同时增加了政府干预的风险,长远而言不利地产股.
香港金管局上周六向银行体系注资46.73亿港元以稳定港元汇价,因热钱流入令港元汇率触入强方兑换保证.这为近三年来金管局首次入市干预.[ID:nSB2059365]
巴克莱称,金管局对上一次向市场注资后,当时的本地贷款利率应声下跌,并以按揭利率的跌幅尤为显着,而本地信贷扩张以及流动性充斥推高了楼价.
报告表示,本地利率下调的话将鼓励资金流入楼市,这或令到投资者主导市场,借贷杠杆上升及楼价进一步走高.这将导致楼市周期,走向由视房地产为流动资产的投资者所主导的极端,令政府推出压抑措施楼市的压力加大.
巴克莱估计,上调特别印花税(SSD)税率有可能成为政府首项推出的应对措施.此外,由于美国联储局将维持超低利率期限延至2015年中,故该行估计目前SSD的两年征税期限,亦有可能延长以达至成效.
香港政府于2010年11月推出向两年以来转手物业开征SSD措施,首个两年征税期于今年届满,政府此前已表示将会进行检讨.
巴克莱表示,热钱流入香港会对地产股带来短期的正面影响,当一手住宅楼盘推出而销情理想时会刺激市场,而香港物业组合比例较大的信和置业(0083.HK)、恒基地产(0012.HK)短期最受惠.但长线而言,该投行宁选长江实业(0001.HK),因其资产流转快,香港的物业组合占比相对较少,较具防守性.
报告指出,缺乏弹性汇率是推动这轮楼市周期的主要因素,因此也较易受到资金流向逆转的影响,并可能触发信贷明显收紧以及资产价格下滑.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。