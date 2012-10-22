〔香港数据〕9月CPI同比涨幅升至3.8%,进口价格升幅减慢料助压抑通胀

路透香港10月22日电---香港统计处周一公布,9月综合消费物价指数(CPI)同比上升3.8%,较上月的相应增幅3.7%略高.但政府指出,经济环境严峻,加上进口价格升幅减慢,应有助遏制今年余下时间的通胀情况.

剔除所有政府一次性纾困措施的影响,基本通胀率为3.9%,亦较8月份的3.7%为高,主要是由于公营房屋租金及家庭服务费用上升所致.

政府发言人表示,在环球流动资金充裕的背景下,食品和商品价格的波动值得注意.政府会继续密切留意通胀情况,特别是通胀对低收入人士的影响.

政府稍早将2012年全年整体CPI增幅预测由3.5%上调至3.7%,基本通胀率预测亦由4%调至4.3%.[ID:nSH0112657]

(单位:%) 2012年9月 2012年8月 2011年9月

综合消费物价指数 +3.8 +3.7 +5.8

甲类消费物价指数 +4.3 +4.1 +5.2

乙类消费物价指数 +3.9 +3.8 +6.0

丙类消费物价指数 +3.3 +3.2 +6.3

基本通胀率 +3.9 +3.7 +6.4 (完)

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