〔香港汇市〕港元全天波动于强方兑付保证附近,金管局干预效果不明显

路透香港10月22日电---港元/美元HKD=周一交易仍围绕在7.75的强方兑付保证附近波动.金管局此前的流动性注入对市场影响微弱,银行间市场的短期利率几乎没有太大变动.交易员表示,从市场的利率变化来看,热钱流入导致的港元需求仍未缓解.

北京时间17:55,港元的叫卖价报7.7494,但叫买价则在7.7508.而金管局则在买价达到强方兑付保证时才会出手.

"金管局的注入流动性的效果并不明显.热钱流入的趋势还没有改变,未来还可能有再次注资的行为."交通银行香港分析师何文境称.

金管局周五夜间在纽约市场注入了46.73亿港元流动性,但该注入行动并未令市场的资金利率明显降低.周一,银行公会公布的隔夜拆借利率HIHKDOND=为0.12214%,较周五的0.12929%轻微下滑.

在货币发行局制度下,港元汇率透过自动的利率调节机制维持稳定.当港元资产的需求减少,港元汇率减弱至兑换保证汇率时,金管局便会向银行买入港元,货币基础随之收缩,利率因而上升,吸引资金流入,以维持汇率稳定.相反,若港元资产的需求增加,使汇率转强,银行可向金管局买入港元,货币基础因而扩大,对利率造成下调压力,遏止资金继续流入.

何文境指出,从理论上讲,联系汇率可自动调节汇率和利率的关系,从而影响资金的流入、流出.但实际的影响还包括热钱对股市、房产等资产回报的预期.

"如果预期股票、不动产能获得良好的收益,市场不会受这个市场利率的影响."他称.

香港股市周一创下2012年收盘高位,涨势得益于市场憧憬更多资金涌入香港,以及投资者愈发预期中国内地股市反弹.[.HKCN]

而市场中也有交易员称,又有传言称港元可能要跟美元脱钩,并且有一次性升值30%的可能性,这也是市场港元汇率较强的原因.(完)