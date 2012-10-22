〔港股业绩〕中移动第三季净利微升符预期,数据业务增长支持ARPU(更新版)

(新增细节和背景)

* 中移动第三季净利仅升1.3%,符市场预期

* 数据业务增长理想令ARPU持稳

路透香港10月22日电---全球最大移动电讯营运商--中国移动(0941.HK)(CHL.N)周一宣布,今年第三季净利按年微升1.3%,符合市场预期;无线上网业务发展良好抵销了低使用量用户增加的影响,令公司的ARPU维持稳定.

中移动在港股收盘后公布,1-9月净利累计为933亿元,比去年同期的919.8亿元增加1.4%;路透将公司首三季减去上半年的净利,中移动7-9月的净利则为311亿元人民币,比去年同期的307亿元增加1.3%.这与路透综合九名分析师平均预测该公司第三季和首三季净利分别为305亿元和927亿元基本相符.

"随着低使用量客户增加、一人多卡现象普及以及资费稳步调整,期内ARPU(每月每用户平均收入)继续下降,但数据业务特别是无线上网业务的良好发展,对稳定ARPU起到了积极作用."中移动董事长奚国华在声明中称.

中移动在中国三大电信商中唯一尚未引进苹果(AAPL.O)iPhone,加上庞大的手机补贴,令到该公司过去三年净利只能保持单位数字的增长.今年稍早,中移动称将其全年的手机补贴费用由原来计划的200亿元增加至260亿元,但这同时对其ARPU构成压力.

于首三季,中移动的ARPU为67元,与上半年持平.期内,平均每月每户通话分钟数(MOU)为515分钟,比去年同期的526分钟减少.但无线上网业务流量增至6,260亿MB,按年升1.88倍.

券商大华继显的报告称,中移动增加手机补贴将不利其EBITDA率(未计息、税、摊销及折旧前利润率),而这对提升3G业务收入和整体ARPU的果效仍要时间验证.

截至9月底总客户数达6.985亿,其中3G用户占7,560万.

公布业绩前,中移动收高1.06%,报85.45港元,今年以来累计涨12.6%,略逊大盘恒生指数.HSI同期17.7%的升幅.(完)

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