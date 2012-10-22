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货币新闻 | 2012年 10月 22日 星期一 18:20 BJT

〔香港个股〕国美料第三季业绩续亏损,因销售下跌及电子商务业务亏损

路透香港10月22日电---中国主要家电零售商--国美电器(0493.HK)周一表示,预期第三季业绩继续亏损,料今年前九个月的净亏损将达6-7亿元人民币,主要因内地经济放缓拖累销售收入下跌,以及旗下电子商务业务亏损所致.

国美电器上半年的净亏损为5.01亿元,而7-9月的净亏损预期约在1-2亿元之间.

不过,公司在声明称,从第三季度的销售收入对比去年同期的下滑幅度来看,比今年上半年同比下滑幅度有所缩窄;同时公司第三季度的盈利能力比第二季度也有所好转.

国美电器表示,将于11月底前公布其首三季业绩.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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