〔香港个股〕国美料第三季业绩续亏损,因销售下跌及电子商务业务亏损

国美电器上半年的净亏损为5.01亿元,而7-9月的净亏损预期约在1-2亿元之间.

不过,公司在声明称,从第三季度的销售收入对比去年同期的下滑幅度来看,比今年上半年同比下滑幅度有所缩窄;同时公司第三季度的盈利能力比第二季度也有所好转.