〔香港个股〕国美料第三季业绩续亏损,因销售下跌及电子商务业务亏损

标题新闻：俄罗斯央行称上半年有减息空间，因通胀放缓速度较预期快，料首季经济成长0.4-0.7%
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路透香港10月22日电---中国主要家电零售商--国美电器(0493.HK)周一表示,预期第三季业绩继续亏损,料今年前九个月的净亏损将达6-7亿元人民币,主要因内地经济放缓拖累销售收入下跌,以及旗下电子商务业务亏损所致.
国美电器上半年的净亏损为5.01亿元,而7-9月的净亏损预期约在1-2亿元之间.
不过,公司在声明称,从第三季度的销售收入对比去年同期的下滑幅度来看,比今年上半年同比下滑幅度有所缩窄;同时公司第三季度的盈利能力比第二季度也有所好转.
国美电器表示,将于11月底前公布其首三季业绩.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
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美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
整体乾散货运价指数升35点，或3.87%，报939点，至1月19日来最高，连升第三周。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。