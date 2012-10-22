〔香港个股〕思捷环球拟进行供股,筹资高至52.5亿港元助品牌转型

标题新闻：俄罗斯央行称上半年有减息空间，因通胀放缓速度较预期快，料首季经济成长0.4-0.7%
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路透香港10月22日电---香港大型衣履零售商--思捷环球(0330.HK)周一公布,建议按2:1的比例进行供股,供股价为8港元,筹资至多52.5亿港元,为执行公司的转型计划提供资金.
思捷环球的声明称,每持有两股现有股份的股东可获配发一股供股股份,料发行供股股份数量介乎6.46-6.558亿股,集资51.69-52.46亿港元之间.
供股价8港元较公司今天收盘价12.44港元折让35.7%.
公司表示,供股所筹资金将用于重塑及重振"Esprit"品牌、整顿产品动力、翻新现有店舖及销售点、发展供应链,及推动未来扩张计划等.
思捷环球今年稍早向主要竞争对手--拥有Zara品牌的西班牙Inditex集团(ITX.MC)挖角分销及营运总监Jose Manuel Martínez Gutiérrez,出任思捷的行政总裁,市场观望新管理层上场会否能令定位不明的思捷,能走向新的领域,重振"Esprit"品牌.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
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美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
整体乾散货运价指数升35点，或3.87%，报939点，至1月19日来最高，连升第三周。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。