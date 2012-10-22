〔香港个股〕思捷环球拟进行供股,筹资高至52.5亿港元助品牌转型

路透香港10月22日电---香港大型衣履零售商--思捷环球(0330.HK)周一公布,建议按2:1的比例进行供股,供股价为8港元,筹资至多52.5亿港元,为执行公司的转型计划提供资金.

思捷环球的声明称,每持有两股现有股份的股东可获配发一股供股股份,料发行供股股份数量介乎6.46-6.558亿股,集资51.69-52.46亿港元之间.

供股价8港元较公司今天收盘价12.44港元折让35.7%.

公司表示,供股所筹资金将用于重塑及重振"Esprit"品牌、整顿产品动力、翻新现有店舖及销售点、发展供应链,及推动未来扩张计划等.

思捷环球今年稍早向主要竞争对手--拥有Zara品牌的西班牙Inditex集团(ITX.MC)挖角分销及营运总监Jose Manuel Martínez Gutiérrez,出任思捷的行政总裁,市场观望新管理层上场会否能令定位不明的思捷,能走向新的领域,重振"Esprit"品牌.(完)

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