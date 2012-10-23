修正:〔香港汇市〕金管局向银行体系注资39.14亿港元,一周来第二次干预

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
(更正:内文首段"再度入场买进港元"有误,应为"再度向市场注入港元")
路透香港10月23日电---香港金管局周二称,在港元/美元7.75水平再度向市场注入港元,金额为5.05亿美元,因港元HKD=再度触及强方兑换保证7.75港元.为上周六(20日)以来金管局二度入场注资.
金管局在注入39.14亿港元后,香港银行体系总结余至本月25日将为1,572亿港元.
金管局发布新闻稿指出,将会继续密切留意市况发展,并按照货币发行局的运作机制,维持港元汇率稳定.
香港本地时间下午17:18时,港元兑美元HKD=D2报7.7501,仍贴近强方兑换保证水平.
金管局上周六于7.75港元买入6.03亿美元(约46.73亿港元),以维持港元汇率稳定.银行体系至10月24日将相应增加至1,533亿港元.
金管局指出,由于目前短期港元银行同业拆息接近零,银行体系总结余增加对银行间拆息利率不会有实质影响.
欧洲市场略为回稳,美国实质第三轮量化宽松后(QE3)美元偏弱,美元利息下降,令热钱流入收益相对较好的新兴国家,包括澳元AUD=、韩圜KRW=、人民币CNY=亦迭创新高.
根据香港现行的联系汇率制度,美元兑港元区间在7.75-7.85港元间,一旦港元触及7.75港元,金管局将会于持牌银行买进美元,释出港元,令银行体系水位上升、利率下滑,减少热钱对于港元资产的兴趣.反之,当触及7.85港元的弱方保证时,金管局则是会买进港元、卖出美元,推升港元汇率.此令强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
(重发以补充遗漏段落内容) 路透新加坡2月17日 - 韩元周五下跌，之前三星集团领导人李在镕因牵涉进总统朴槿惠 的贪腐丑闻而被逮捕；坡元难以获得上涨动能，尽管新加坡经济第四季增长数据被上修。 中国人民币兑美元即期 下跌0.2%，受企业买入美元拖累，这些企业在本周稍 早还大举卖出美元。 新兴亚币整体走势温和，韩元兑美元 跌0.3%至1,144.85韩元，略低于周四所 及三个月高点1,133.0。 印尼卢比 和马币(林吉特) 兑美元均下跌0.1%，台币兑美元 小幅上 涨0.1%。 三星集团领导人李在镕周五稍早被检方逮捕之后，韩元兑美元回跌。 “对韩元而言，目前重要的是市场参与人士是否把李在镕被逮捕视为其它财团的危机开 端，或者仅将其视为政治丑闻的一部分，”韩亚期货分析师Kim Doo-un说。 坡元兑美元 守稳在1.4172，此前一度跌至盘中低点1.4183，因新加坡公布的第 四季国
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