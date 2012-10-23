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货币新闻 | 2012年 10月 23日 星期二 17:58 BJT

修正:〔香港汇市〕金管局向银行体系注资39.14亿港元,一周来第二次干预

(更正:内文首段"再度入场买进港元"有误,应为"再度向市场注入港元")

路透香港10月23日电---香港金管局周二称,在港元/美元7.75水平再度向市场注入港元,金额为5.05亿美元,因港元HKD=再度触及强方兑换保证7.75港元.为上周六(20日)以来金管局二度入场注资.

金管局在注入39.14亿港元后,香港银行体系总结余至本月25日将为1,572亿港元.

金管局发布新闻稿指出,将会继续密切留意市况发展,并按照货币发行局的运作机制,维持港元汇率稳定.

香港本地时间下午17:18时,港元兑美元HKD=D2报7.7501,仍贴近强方兑换保证水平.

金管局上周六于7.75港元买入6.03亿美元(约46.73亿港元),以维持港元汇率稳定.银行体系至10月24日将相应增加至1,533亿港元.

金管局指出,由于目前短期港元银行同业拆息接近零,银行体系总结余增加对银行间拆息利率不会有实质影响.

欧洲市场略为回稳,美国实质第三轮量化宽松后(QE3)美元偏弱,美元利息下降,令热钱流入收益相对较好的新兴国家,包括澳元AUD=、韩圜KRW=、人民币CNY=亦迭创新高.

根据香港现行的联系汇率制度,美元兑港元区间在7.75-7.85港元间,一旦港元触及7.75港元,金管局将会于持牌银行买进美元,释出港元,令银行体系水位上升、利率下滑,减少热钱对于港元资产的兴趣.反之,当触及7.85港元的弱方保证时,金管局则是会买进港元、卖出美元,推升港元汇率.此令强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯

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