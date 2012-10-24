〔香港汇市〕金管局一日数度干预港元强势,向银行体系总注资96.88亿港元

路透香港10月24日电---据路透报价资料HKMAOOC显示,香港金融管理局(HKMA)上日数度向市场注入港元,总注资金额达到96.88亿港元,因港元兑美元HKD=汇价持续排徊在7.75港元的强方兑换保证水平.

金管局10月23日在亚洲交易时段已二度干预,共注入66.26亿港元或8.55亿美元;但根据页面,至本地时间上午8:00,总注资金额已上升至96.88亿港元,相当于12.5亿美元.目前尚未能联系金管局人员.

香港本地时间上午8:18时,港元兑美元HKD=D2报7.7500,紧贴强方兑换保证水平.

若金管局最新注资为一次注入,将是金管局上周六重启三年多来首次干预后,一周以来第四度进场干预.在最新一次注资后,香港银行体系总结余至本月25日将为1,630亿港元.

美国实施第三轮量化宽松(QE3),美国大选效应以及中国经济似乎触底,令热钱涌往新兴市场,包括港元等汇价近期表现强势.人民币兑美元即期CNY=CFXS周二收盘创历史新高.交易员认为,人民币走强可能与国际政经动向有关,包括美国大选第三轮电视辩论、日圆走弱而港币走强引发热钱转向中国猜想等.[ID:nSB2063183]

根据香港现行的联系汇率制度,美元兑港元区间在7.75-7.85港元间,一旦港元触及7.75港元,金管局会于持牌银行买进美元,释出港元,令银行体系水位上升、利率下滑,减少热钱对于港元资产的兴趣.反之,当触及7.85港元的弱方保证时,金管局则是会买进港元、卖出美元,推升港元汇率.此令强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作.(完)

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