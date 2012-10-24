《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月24日

马来西亚期市：棕榈油期货追随豆油升势收高，盘中曾触及约四个月低点
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。
路透香港10月24日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7495港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周二收低243.36点或1.82%,报13,102.53点.道指录得6月21日来最大单日跌幅, 道指成份股杜邦(DD.N)和联合技术(UTX.N)发布疲弱业绩,显示获利增长正在放缓. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 204.060 -2.19 46703 15.814 -3.10 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.300 -2.16 62061 3.503 -2.97 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 54.720 -1.58 143524 84.811 -0.75 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 43.360 -1.83 61877 22.401 -2.18 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 137.900 -1.89 33473 10.687 -2.32 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 105.990 -1.59 26465 8.214 -1.75 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 49.010 -1.51 420362 75.961 0.21 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 61.710 -1.48 30267 4.782 -1.80 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 17.250 -1.65 106696 13.368 -2.28 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 16.130 -2.12 54116 12.500 -1.58 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 30.130 0.07 22172 5.837 0.47 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 23.150 -0.56 49901 3.588 -3.81 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 16.810 -1.35 4342 1.303 -51.03 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.980 -1.49 83614 0.307 -4.10 (完) --整理 李珊珊
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。
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