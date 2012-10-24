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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 08:27 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月24日

路透香港10月24日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7495港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周二收低243.36点或1.82%,报13,102.53点.道指录得6月21日来最大单日跌幅,
道指成份股杜邦(DD.N)和联合技术(UTX.N)发布疲弱业绩,显示获利增长正在放缓. 

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  204.060   -2.19      46703            15.814      -3.10
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.300   -2.16      62061             3.503      -2.97
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   54.720   -1.58     143524            84.811      -0.75
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   43.360   -1.83      61877            22.401      -2.18
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  137.900   -1.89      33473            10.687      -2.32
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  105.990   -1.59      26465             8.214      -1.75
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   49.010   -1.51     420362            75.961       0.21
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   61.710   -1.48      30267             4.782      -1.80
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   17.250   -1.65     106696            13.368      -2.28
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   16.130   -2.12      54116            12.500      -1.58
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   30.130    0.07      22172             5.837       0.47
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   23.150   -0.56      49901             3.588      -3.81
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   16.810   -1.35       4342             1.303     -51.03
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.980   -1.49      83614             0.307      -4.10  (完)

  --整理 李珊珊

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