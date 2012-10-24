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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 08:44 BJT

《香港报摘》--经济日报10月24日

* 要闻版头条:

--蓝筹外围遇冷,港汇照抽高.

* 其他:

--香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加承认在大量新业务板块发展,需要投资于相关人才的情况下,员工薪酬开支不能无限量净增长,但强调并无任何预定的减省员工开支目标及指令,而未来会按员工表现、在业务板块调整,以及在现有业务等三方面制约成本.

--思捷(0330.HK)突供股抽水逾50亿港元,市场担忧公司未来收入及现金流急速恶化.前任行政总裁(CEO)范德施(Ronald van Der Vis)接手三年,推出185亿元蜕变计划,赚钱速度远远比不上烧钱,为供股埋下伏线.

--环球银行金融电信协会(Swift)最新人民币追踪月报披露,今年9月英国伦敦取代新加坡成为全球第二大人民币离岸交易中心,而香港仍以近80%市场份额高踞首位.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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