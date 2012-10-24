《香港报摘》--经济日报10月24日

香港数据：1月底止外汇基金总资产增至37,762亿港元--金管局
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年1月底止外汇基金总资产为37,762亿港元，较去年12月底增加1,462亿港元。
* 要闻版头条:
--蓝筹外围遇冷,港汇照抽高.
* 其他:
--香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加承认在大量新业务板块发展,需要投资于相关人才的情况下,员工薪酬开支不能无限量净增长,但强调并无任何预定的减省员工开支目标及指令,而未来会按员工表现、在业务板块调整,以及在现有业务等三方面制约成本.
--思捷(0330.HK)突供股抽水逾50亿港元,市场担忧公司未来收入及现金流急速恶化.前任行政总裁(CEO)范德施(Ronald van Der Vis)接手三年,推出185亿元蜕变计划,赚钱速度远远比不上烧钱,为供股埋下伏线.
--环球银行金融电信协会(Swift)最新人民币追踪月报披露,今年9月英国伦敦取代新加坡成为全球第二大人民币离岸交易中心,而香港仍以近80%市场份额高踞首位.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
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香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透2月28日 - 东南亚股市周二收低，与亚洲其他市场走势一致，因 为在美国总统特朗普发表政策讲话前投资者谨慎以待，另外还归因于一些 月底的清帐操作。 市场一直在等待特朗普刺激计划的更多细节，以便判断这些政策是否 真的能够推高通胀并提振经济成长，因而为美国升息提供更多理由。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 回吐稍早涨幅，略 微下跌。 菲律宾股市 收跌0.3%，月线录得0.2%的跌幅，主要股指受工业股和金融股拖累。 新加坡股市 跌0.4%，油气公司吉宝企业 和胜科工业 分别跌1.7%和1.2%。指标股指月线涨1.6%。 泰国股市 平收，此前该国出炉的1月制造业和2月贸易数据没有达到预期。指标股指全月上涨1.1%。 越南股市 跌0.9%，但月线涨1.9%。 涨跌 当日 今年以