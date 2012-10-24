《香港报摘》--信报10月24日

* 要闻版头条:

--美国巨型企业接连公布令人大失所望的业绩,并调低盈利预测,其中两间更宣布裁员,显示经济疲弱对美企业绩带来沉重打击,拖累美股昨天中段大泻.

* 其他:

--面对零售增长放缓、租金高企,香港零售商利润受压,部分已调整开店的策略.周大福(1929.HK)董事总经理黄绍基表示,已完成在港店舖的布局,暂时不会在港开店铺.

--港交所(0388.HK)与巴西、俄罗斯、印度及南非交易所组成的"金砖五国"(BRICS)联盟成立一周年,继今年3月推出基准指数期货产品互挂后,正筹备推出属于联盟的指数,期望最快明年3月面世.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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