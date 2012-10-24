《香港报摘》--信报10月24日

香港数据：1月底止外汇基金总资产增至37,762亿港元--金管局
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年1月底止外汇基金总资产为37,762亿港元，较去年12月底增加1,462亿港元。
* 要闻版头条:
--美国巨型企业接连公布令人大失所望的业绩,并调低盈利预测,其中两间更宣布裁员,显示经济疲弱对美企业绩带来沉重打击,拖累美股昨天中段大泻.
* 其他:
--面对零售增长放缓、租金高企,香港零售商利润受压,部分已调整开店的策略.周大福(1929.HK)董事总经理黄绍基表示,已完成在港店舖的布局,暂时不会在港开店铺.
--港交所(0388.HK)与巴西、俄罗斯、印度及南非交易所组成的"金砖五国"(BRICS)联盟成立一周年,继今年3月推出基准指数期货产品互挂后,正筹备推出属于联盟的指数,期望最快明年3月面世.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
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路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透2月28日 - 东南亚股市周二收低，与亚洲其他市场走势一致，因 为在美国总统特朗普发表政策讲话前投资者谨慎以待，另外还归因于一些 月底的清帐操作。 市场一直在等待特朗普刺激计划的更多细节，以便判断这些政策是否 真的能够推高通胀并提振经济成长，因而为美国升息提供更多理由。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 回吐稍早涨幅，略 微下跌。 菲律宾股市 收跌0.3%，月线录得0.2%的跌幅，主要股指受工业股和金融股拖累。 新加坡股市 跌0.4%，油气公司吉宝企业 和胜科工业 分别跌1.7%和1.2%。指标股指月线涨1.6%。 泰国股市 平收，此前该国出炉的1月制造业和2月贸易数据没有达到预期。指标股指全月上涨1.1%。 越南股市 跌0.9%，但月线涨1.9%。 涨跌 当日 今年以