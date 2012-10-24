《香港报摘》--其他报纸重要消息10月24日

* 明报:

--热钱流入香港,令近日豪宅市场转趋活跃.有买家近日以3.6亿港元向中国第一慈善家--余彭年购入九龙塘金巴伦道21号及23号相连屋地,每方尺楼面地价29,685港元.

--据悉,人民币境外合资格有限合伙人(Qualified Foreign Limited Partner)机制出现突破,在上海金融办力推下,上海已争取成为首个试点城市,推出简称"RQFLP"的安排.

--西部水泥(2233.HK)主席张继民在西安表示,陕西省去年水泥价格曾跌到每吨210元至220元人民币低位,但今年第二季起,已回升到每吨约270元至280元.他预计水泥价格到今年底仍可维持于相若水平.

--内地新能源企业汉能控股常务副总裁冯电波表示,集团将和铂阳太阳能(0566.HK)合作建设光伏电站,汉能有意利用铂阳的平台把汉能的光伏业务上市,铂阳则或会从汉能手中收购电站.

* 星岛日报:

--世银和国际金融公司(IFC)联合发表的报告指,新加坡和香港继续蝉联全球最佳营商环境国家及地区排行榜冠亚位置,全球国家或地区的营商规管正在缓慢合流,期间初期表现较逊色的经济体,正在拉近与表现较好经济体间的差距.

--数码通(0315.HK)总裁黎大钧表示,4G的市场接受程度较原先预期佳.虽然本地网络商均争相推出4G服务,但他认为,现时的战场已转至以服务为主,焦点已非何时推4G及频谱多寡.

* 苹果日报:

--大唐发电(0991.HK)(601991.SS)公布,旗下子公司阜新煤制天然气于近日收到辽宁省阜新市新邱区政府的两项财政补贴,合共4.34亿元人民币.

* 东方日报:

--据权威消息人士表示,壹传媒(0282.HK)近期卖产消息极度混乱,导致股价异常波动,引起监管机构关注.证监会已立案进行调查,不排除廉政公署稍后亦跟进事件.

* 文汇报:

--中原地产研究部高级联席董事黄良昇表示,今年第三季整体私人住宅市场,内地个人买家比例,宗数占11.2%,金额占16.2%,按年下跌1.5及7.6个百分点

* 大公报

--中煤能源(1898.HK)(601898.SS)第三季纯利20.8亿元人民币,按年倒退22%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/曾祥进

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]