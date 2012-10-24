〔港报财经评论〕工业股淘宝--经济日报10月24日

工业股淘宝 /林瑞芬

价残吼叶氏化工.拣股淘金之路,炒作预期中国经济已见底的大形势,价残工业股亦是现时炒家的寻宝乐园,从中不妨发掘.从最近公布经济数据显示,今年7月至9月规模以上工业增加值增速依次为9.2%、8.9%和9.2%,基本上见工业生产回稳过来.叶氏化工(0408.HK)从2010年最高价11港元挞落来现价近5港元,下跌逾半,毕竟该股是香港老牌工业股之一,创办于1971年,核心业务为溶剂、涂料及润滑油,为中国最大化工产品制造商之一,旗下”紫荆花”漆油,相信为港人熟悉,业务基础稳固,只要市场可望解盈利前景之忧,估值及股价有机会修复部分.

回试至少5.5港元.去年度股东应占溢利录得2.01亿港元,同比下降35%,纯利率仅得2.4%,乃历年来最低纪录,认真是寒冬期.但步入今年上半年,开始有起色,公司总营业额升7%至40.45亿港元,但纯利则较去年同期增长20%至1.24亿;期内毛利率有改善,增2.5个百分点至16.3%,最主要是涂料业务营收均涨,此部分产品包括民用家居建筑涂料、油墨、工业涂料等.内地房地产开工量已回稳,对家装民用漆(水性乳胶漆及木器漆)、专业工程漆(内外墙涂料)及工业漆(家具漆及防腐漆)等产品需求在.下半年为涂料业务传统旺季,应不会走样.溶剂业务而言,新产品丙烯酸丁酯溶剂将于今年底前投产,料会为公司额外增加8万吨的年产能,对明年利润增长具帮助.润滑油业务,今年上半年度录得亏损,但在中期年报中,管理层表示”随着下半年的经营环境预计有所改善,该业务之另一重点产品防冻液适时上市.

中交估值吸引.基建建设工业股中交(1800.HK)亦寄望摆脱最黑暗期,本月其母公司中交集团宣布增持,并指拟于未来12个月内继续持公司股份,累计比例不超过2%.早前已有大行花旗将中交目标价由7.2港元调升至8.2港元.内地基建转畅旺,对中交盈利回升当有刺激.根据彭博综合预测,该股截至2012年12月底止每股盈利0.76元人民币,2013年度则为0.86元人民币,预测市盈率7倍至8倍.(003)

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中移动催化剂不在业绩在4G /余少文

中国股市继续整固,内银股、保险股季度业绩即将揭晓.而重磅股中国移动(0941.HK)披露的第三季盈利表现依然是稳打稳紮,维持其全年盈利有望达1,300亿元人民币的预测,惟股价催化剂始终是4G出台.中资股今日复市,能否走高,除了A股表现因素外,热钱流入也是焦点所在,只是模拟组合持有重仓的中移动过去两个月走势明显差于内银股和保险股,期内仅升3%,相反国企指数、H股金融指数、电讯股对手等期内升幅都超过一成,反映中移动股价表现不如人意.由于中移动是巨无霸,盈利增长动力近年已显着放缓,单位数增长之余更是低单位数,过去三年盈利增长由2%至5%不等,只靠高息提供吸引力.

全年盈利料1,300亿.中移动早前公布的首三季盈利为933亿元人民币,同比增长1.4%,其中第三季盈利为311亿元,同比增长1.5%,跟市场预期相若.中移动过去季绩资料显示,第一季是全年盈利最少的季度,其次是第三季;第二和第四季是全年最赚钱的两个季度.惟季绩资料又巧合显示,第一季盈利往往占全年盈利约21%比重,即是说中移动全年盈利有机会达到1,300亿元人民币水平,增长约3%,高过彭博综合证券商预测中移动盈利微跌至1,256亿元人民币,看看中移动明年3月公布业绩时,会否跌眼镜.

4G牌照明年发放.中移动早前股价跌至70港元水平时,认为吸引,因为息率可以超过4厘,但股价升至假期前收市85.45港元,预测息率降至约3.98厘,不足4厘股息下,吸引力当然不及其他国企巨无霸,如四大内银股.不过,过去至今都认为,业绩并不是中移动股价动力,回归A股和4G才是股价催化剂.只是回归A股短期难落实,只余4G概念可以帮助中移动业绩日后走出困局和刺激股价,因为中移动不用再背负内地研发的TD-SCDMA,来跟中国联通(0762.HK)和中国电信(0728.HK)采用国际普及的WCDMA和CDMA竞争.

虽然4G未有时间表,但早前有报道指中移动今明两年会投资合共1,800亿元建设4G基站,看好电讯设备股之余,相信中国最快明年上半年可以发4G牌,有助刺激中移动股价,再加上热钱流入下,中移动短期有望回试今年高位92.6港元,但要升至想见到的100港元大关,相信要明年才有机会实现!(010)

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(10月23日)

细细粒药业股容易食 /林瑞芬

上周五美股呈较深回吐,但港股昨在港汇逞强表现意外坚挺,早市跌一跌后已迅速回升,收报21,697,全日升145点,连涨八日,水(资金)涨船(股指)高,股场不变定律!港股应回不回,反映牛势强劲,但暗里亦有人利用衍生工具赌博后市回一回先再冲,从过去五日(未计昨日)资料显示,资金由恒指Call流出为主,流入恒指Put的增多.相反,国指Call及Put都有资金流入,较平均,始终国指有落后值博空间.

个股续爆镬铲帮埋位.大价股近排讲得太多,还是同大家讲下具较大值博(也可能有较大风险)的中、小型个股.个股来讲,最近确然是今年以来最好的光景,且看之前备受市场质疑的民企熔盛重工(1101.HK)昨抽升近14.5%至1.58港元,如由低位近0.95港元计累计升幅近六成.当然,心水清的股民会论,熔盛今年是由近3港元高位挞落,纵现在升不少仍很伤!

到目前一刻甚至年底,要确认企业利润有所见底回升还是困难,但短期游资操作,股价浮升,消息及资金面还是很具主导作用.今年招股规模第三大的复星医药(2196.HK)昨截止公开发售,据闻已获超额认购,招股价介乎11.8港元至13.68港元,2012年预测市盈率约14.5倍至16.9倍.持有国药(1099.HK)约30%股权及受惠国策,是复星卖点.包销商有瑞银、中金、摩根大通、国泰君安、海通及德意志银行等,算有背景,不排除该股可以慢热被炒起,故股民亦可留意药业影子股表现.联邦制药破位看4.8元.国药与上海医药(2607.HK)就不会谂,性质太接近,怕股票购买力被抢.相反,吼些细细粒容易食的,联邦制药(3933.HK)及四环医药(0460.HK)可作留意.

四环医药盈利前景佳.四环医药的心脑血管药物业务居中国之首,入门槛较高,故产品的竞争压力稍低.按彭博综合预测,四环每股盈利会保持稳定的增长,2012年度增长15.7%至人民币0.184元,到2013年度更有人民币0.22元,现价3.1元计算,2012年度及2013年度预测市盈率分别为13倍及11倍,均低于复星医药的2012年度预测市盈率.假设复星真的有慢热炒作势跟进,现价上车四环医药都不算太过冒险,2.8元有密集支持位支持,反覆上望至少3.45元.(010)

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憧憬A股好转,内险末季复苏 /余少文

国指如调整可吸纳.热钱流入有助国指继续攀升,只是国指由9月初的9,000点水平升至昨日收市,不足两个月已升近两成,加上指数已升至5月初下跌裂口10,867点至10,673点区域,不排除指数要稍作整固及消化短期沽压后才继续冲击高位.惟在热钱流入以及内地股市有回升迹象下,也要放下希望国指大跌的奢望,国指和中资股如出现调整,会是吸纳机会.