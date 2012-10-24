〔港报社评〕"中国牌"火辣降温,经贸矛盾不易化解--信报10月24日

香港数据：1月底止外汇基金总资产增至37,762亿港元--金管局
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年1月底止外汇基金总资产为37,762亿港元，较去年12月底增加1,462亿港元。
奥巴马与罗姆尼昨天进行第三轮总统辩论,当论及中国崛起时,双双表示并同意,只要中国遵守国际规则、更负责任,可以成为美国的合作伙伴,而罗姆尼对华的“火辣”竞选语言明显降温,反映“实用主义”的政策思维仍然是主导性的外交战略方针.
无论谁人当选,在对华政策上,始终需要回到现实轨道上.中美经贸关系的互相依赖性,对双方所构成的“经济威慑”风险;加上在全球治理问题上,若排除合作,两国的行为背道而驰甚至冲突,都会破坏全球或地区事务治理的环境.
罗姆尼昨天谈到美国对外干涉的大国力量,强调需要建基于雄厚的经济实力基础之上.谈到对华策略,奥巴马则强调,美国在亚太地区加强“存在”的重要性,认为与中国以外的国家加深经贸合作,有助约束中国自我遵守贸易规则.这种战略竞争思维,通过深化与日本、越南、菲律宾等的关系,突破与缅甸的外交僵局,来制约中国的行为的战略目标.美国这“重返亚太”的战略发展蓝图,无论奥巴马或罗姆尼当选总统,相信都不会有方向性的转变.
奥巴马与罗姆尼昨天对“中国崛起”的辩论,“中国牌”背后无疑露出了“实用主义”的外交战略需要.另一方面,从整体竞选过程看,中美经济力量对比的改变,两国经济共同利益所得的此消彼长,令中美关系结构向不利合作的方向发酵,并成为未来中美关系不稳定的风险来源.(A02)
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