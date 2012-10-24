〔港报社评〕严守财政纪律是港人一大挑战--星岛日报10月24日

美国推行第三轮量化宽松措施,影响逐步明显,加上憧憬中国经济见底,令热钱近日流入香港.究竟现钱会否持续增加,暂时仍难定论,但从香港金融备受全球波动牵引,说明港府有必要严守财政纪律,以应付未来不可预测的世界经济.

最近港元呈强势,有说是美国量宽效应及中国经济回暖带动,令资金继续涌入香港;亦有归因于美国大选临近,两位候选人奥巴马和罗姆尼都以中国主题做文章,其中罗姆尼反覆重申一旦当选,就会把中国列为货币操纵国.面对选举政治,人民币汇价一改今年弱势,近日连番向上,再攀高点.香港作为人民币离岸中心,加上有大量中资股上市,顺理成章变了热钱的落脚点.

热钱流入香港,动机暂时不清楚,一个可能是美欧股市相对偏高,前景相对黯淡,热钱与其在西方市场高追,不如先来中港地区短炒;另一个可能是美元兑其他货币偏软,相对人民币有炒作空间,于是来港炒作港元脱钩.

两个可能性中,表面上以前者机会较大.最近中国经济调整开始转趋稳定,加上下月十八大召开,容易造就股市炒作藉口.至于投机联系汇率,过去已经历多次,过往经验,投机联汇脱钩是极难的尤其现在美元弱势,从炒卖技巧上,要投机升值难度,往往比贬值大得多.

假如资金今次流入,纯粹炒作美国大选逼使人民币升值的憧憬,影响很快会消散,但假如游资是受量宽推动,偏向逗留在港时间作较长期的炒卖,就要防范人心松懈,容易暴露在经济暴冷暴热冲击的风险.

香港目前有两大风险,一是楼价高企,随时形成资产泡沫;二是新政府上场,有各种各样的政治诉求要满足,两者对应稍有不善,就会在热钱营造的繁荣下,埋下财政危机.这个陷阱可能维持3个月、半年以至更长时间,猎人才会收网出击,所以如何维护个人和政府的财政纪律,将成为港人眼前的一大挑战.(A04)